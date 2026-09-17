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Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10
Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/09/2026 - 10:29
Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 10:00
10 χρόνια «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από τη METLEN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 09:34
Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 09:05
Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:44
Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
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17/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: «Όραμα» μπορεί να έχει η φον ντερ Λάιεν, ικανότητες δεν έχει
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17/09/2026 - 08:12
Μπαταρίες: Γιατί τα ενισχυόμενα έργα θα επιστρέψουν έσοδα το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/09/2026 - 08:09
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17/09/2026 - 08:05
Γιατί «χορεύει» το πλυντήριο ρούχων; Πότε απαιτείται τεχνικός
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17/09/2026 - 07:19
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17/09/2026 - 07:19
Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
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16/09/2026 - 15:52
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IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα

IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 14:18
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Μέσα από διαδραστικά γραφήματα και χάρτες, το IPTO Analytics παρέχει σε πραγματικό χρόνο ανοιχτά δεδομένα στους πολίτες σχετικά με βασικές παραμέτρους του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Με νέο σχεδιασμό και επιπλέον δυνατότητες κυκλοφορεί η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ IPTO Analytics. Μέσα από διαδραστικά γραφήματα και χάρτες, το IPTO Analytics παρέχει σε πραγματικό χρόνο ανοιχτά δεδομένα στους πολίτες σχετικά με βασικές παραμέτρους του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα της χώρας, το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής, οι διασυνοριακές ροές ηλεκτρισμού και ο ευρωπαϊκός χάρτης χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής είναι φιλικότερη προς τον χρήστη. Η αρχική οθόνη αποτυπώνει με μια ματιά τα σημαντικότερα δεδομένα του ηλεκτρικού συστήματος, με απλά σύμβολα και κατανοητό τρόπο. Παράλληλα, έχει προστεθεί η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε απλοποιημένη και αναλυτική προβολή των διαθέσιμων πληροφοριών της εφαρμογής, με το πάτημα ενός κουμπιού (Συνοπτικά – Αναλυτικά).

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της ενεργειακής μετάβασης, το IPTO Analytics ενσωματώνει επίσης νέους δείκτες και οπτικοποίηση δεδομένων σχετικά με τις ώρες μηδενικών εκπομπών CO2, τη διείσδυση ΑΠΕ και το ενεργειακό μείγμα σε επίπεδο ημέρας αλλά και μήνα.

Νέο microsite στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ

Για πρώτη φορά, το ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας του Διαχειριστή είναι πλέον διαθέσιμο και μέσω Διαδικτύου. Η αρχική σελίδα του admie.gr πλέον διαθέτει νέα περιοχή επισκόπησης των βασικών δεικτών του IPTO Analytics καθώς και σχετικό microsite, με εκτενή γραφήματα και δεδομένα, που περιλαμβάνονται επίσης στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Από την πρώτη κυκλοφορία του το 2021, το IPTO Analytics εμπλουτίζεται και εξελίσσεται συνεχώς με νέες λειτουργίες, επιδιώκοντας να προσφέρει στους πολίτες ενημέρωση για το ηλεκτρικό σύστημα με πληρότητα και διαφάνεια.

Με τη μεταφορά του IPTO Analytics και στον ιστό, ο ΑΔΜΗΕ επεκτείνει το οικοσύστημα δεδομένων που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, με ευρέως προσβάσιμα ψηφιακά εργαλεία. Στόχος του Διαχειριστή είναι να εδραιωθεί περαιτέρω ως σημείο αναφοράς στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης για το ηλεκτρικό σύστημα και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη χρήση της καθαρής ενέργειας.

Η ανανεωμένη εφαρμογή IPTO Analytics είναι διαθέσιμη δωρεάν στα Ελληνικά και τα Αγγλικά για συσκευές Android και iOS, μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
Google Play
App Store

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