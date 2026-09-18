ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:07
Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 10:38
Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 10:09
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 09:23
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 08:54
Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/09/2026 - 08:09
Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/09/2026 - 08:02
ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 07:59
Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Είναι τελικά επικίνδυνος ο φούρνος μικροκυμάτων; Η απάντηση των ειδικών για την ακτινοβολία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Γιατί πετάγονται σπινθήρες όταν βάζω τον φορτιστή στην πρίζα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10
Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/09/2026 - 10:29
Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 10:00
10 χρόνια «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από τη METLEN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 09:34
Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 09:05
Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:44
Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: «Όραμα» μπορεί να έχει η φον ντερ Λάιεν, ικανότητες δεν έχει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/09/2026 - 08:12
Μπαταρίες: Γιατί τα ενισχυόμενα έργα θα επιστρέψουν έσοδα το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/09/2026 - 08:09
Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 08:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ

Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 10:09
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα επαγγελματική διαδρομή για εξειδικευμένους Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, ξεκινάει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, με σύγχρονη εκπαίδευση και αμειβόμενη μαθητεία στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός

Η Ελληνικός Χρυσός και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεργάζονται και δημιουργούν έναν νέο χώρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης, με σκοπό η επαγγελματική εκπαίδευση να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, είναι το νέο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς, που θα εκπαιδεύει νέους και νέες στην ειδικότητα «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου», στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κέντρου Prometheus Mining Academy της Ελληνικός Χρυσός, στην περιοχή του Στρατωνίου.

Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και βασίζεται στο δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία. Μέσα από τη συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, η Ελληνικός Χρυσός συμβάλλει σε ένα σύγχρονο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση, με την πρακτική εμπειρία και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση θα υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και άμεση επαφή του εκπαιδευόμενου, με σύγχρονο εξοπλισμό και μοντέρνες τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τις υποδομές τελευταίας γενιάς του Prometheus Mining Academy που περιλαμβάνουν προσομοιωτές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στη λειτουργία, τον ασφαλή χειρισμό και τη συντήρηση μηχανημάτων έργου, καθώς και στις σύγχρονες απαιτήσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, με Απολυτήριο Γυμνασίου. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, παρέχοντας τη δυνατότητα, περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξης ως Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δράση ανταποκρίνεται σε μια σημαντική πρόκληση για την ελληνική βιομηχανία, η οποία αφορά, την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αναγκών της σύγχρονης παραγωγής, που εντείνεται από τις δημογραφικές εξελίξεις και τη μειωμένη προσέλκυση νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Η συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός με τη ΔΥΠΑ ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους νέους εξειδικευμένες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, ενώ το νέο Παράρτημα στο Στρατώνι δημιουργεί ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές και συμβάλλει στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής.

Εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός, ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μπαλάσκας, δήλωσε: «Η επένδυση στις δεξιότητες και στους ανθρώπους αποτελεί προϋπόθεση για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας. Με τη συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ, φέρνουμε την επαγγελματική εκπαίδευση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία. Με το νέο Παράρτημα ΕΠΑΣ στο Στρατώνι, αξιοποιούμε τις σύγχρονες υποδομές της Prometheus Mining Academy και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους νέους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού στην περιοχή.»

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Θέλουμε οι νέοι να μαθαίνουν ένα επάγγελμα που έχει ζήτηση και να αποκτούν εργασιακή εμπειρία ήδη από τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό υπηρετεί το νέο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς στο Στρατώνι. Με τη συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα εκπαιδεύονται σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση. Για τη ΔΥΠΑ, η ποιότητα της μαθητείας κρίνεται και από το πόσο καλά προετοιμάζει έναν νέο άνθρωπο για την πρώτη του δουλειά. Γι’ αυτό συνδέουμε τις σχολές μας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος. Στόχος μας είναι οι νέοι της περιοχής να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν μια καλή θέση εργασίας και να χτίσουν το μέλλον τους στον τόπο τους».

Τέλος ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επεσήμανε: «Η συνεργασία της ΔΥΠΑ και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί μια θετική εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια εξειδίκευση που εξασφαλίζει την μελλοντική τους απασχόληση. Πλέον εναπόκειται ως έναν βαθμό και στους νέους της περιοχής που αναζητούν επαγγελματική διέξοδο, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Προσωπικά εύχομαι να δω αντίστοιχες πρωτοβουλίες και συνεργασίες να επεκτείνονται στην εκπαίδευση σε περισσότερες ειδικότητες.»

Οι αιτήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 υποβάλλονται από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026, ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν ως ειδικότητα πρώτης επιλογής «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου» και ως σχολή πρώτης επιλογής «ΕΠΑΣ Λακκιάς - Παράρτημα Στρατωνίου».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ 18 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία

Το πρόγραμμα ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας