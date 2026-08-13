Ν. Ρωμανός: 96 ευρώ η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ

Στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Συγκεκριμένα σημειώνει:

«€ 96 η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ - ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι στα € 162-166.

Χαμηλότερη η τιμή στην Ελλάδα και για όλο τον μήνα μέχρι τώρα (μ.ό. Αυγούστου).

Αυτό συμβαίνει λόγω των ΑΠΕ που έχουμε - η εκτίμηση για την παραγωγή από ΑΠΕ σήμερα είναι η 2η μεγαλύτερη από ποτέ.

Όσο κάποιοι συνεχίζουν τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό και τα fake news, τόσο ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζουν να αλλάζουν την Ελλάδα και να παλεύουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Έκαστος στο "είδος" του!».