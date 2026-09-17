9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή

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Την 1η και τη 2η Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Το Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, έχει τίτλο «Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή» και αναμένεται να επικεντρωθεί στις προκλήσεις, τις λύσεις, καθώς και στην πολυεπίπεδη συνεργασία που απαιτείται για την Διαχείριση Αποβλήτων ως Πόρων.

Θεματολογία του Συνεδρίου

1. Νομοθεσία, Διακυβέρνηση & Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός για την Κυκλική Οικονομία: Νέο κανονιστικό πλαίσιο

Εθνικός Σχεδιασμός: Ολιστικά Σχέδια ΔσΠ στο πλαίσιο των Περιφερειακών (ΠΕΣΔΑ) και των Τοπικών Σχεδίων (ΤΣΔΑ)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Αξιοποίησης

Αποτελεσματικότητα Φορέων & ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ, των ΦοΔΣΑ και των Φορέων Εναλλακτικής Διαχείρισης

Οικονομικά εργαλεία: Συντονισμός, Κίνητρα/Αντικίνητρα

Ανθρώπινοι πόροι: Τεχνογνωσία, Στελέχωση, Εκπαίδευση

2. Τεχνικές και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Πρόληψη, μείωση των αποβλήτων

Συστήματα διαλογής στην πηγή, συλλογής, μεταφοράς & προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΑ

Τεχνολογίες, μεγιστοποίησης ανάκτησης- ανακύκλωσης αποβλήτων/ενέργειας και μείωσης ταφής

3. Ειδικοί Τομείς Ενδιαφέροντος

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης- Διεθνής εμπειρία διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει για Μεγάλους Παραγωγούς (π.χ. HoReCa)

Γαλάζια Κυκλική Οικονομία (Νησιωτικότητα, Τουρισμός, Θαλάσσια ρύπανση)

Βιομηχανικός επανασχεδιασμός προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση και Βιομηχανική Συμβίωση (Προδιαγραφές δευτερογενών υλών και καυσίμων και αποχαρακτηρισμός αποβλήτων)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, παροχή κινήτρων σε πολίτες, καταναλωτές.

4. Καινοτομία στην κυκλική οικονομία

Στην αλυσίδα διαχείρισης: χωριστή συλλογή, ανάκτηση υλικών, ενέργειας, κ.λπ.

Στα οικονομικά εργαλεία: Πληρώνω όσο Πετάω (ΠοΠ), Επιβραβεύομαι όσο Διαχωρίζω (ΕοΔ), κ.λπ.

Στην πληροφορική: Έξυπνα Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτοματισμοί και Μοντελοποίηση.

Εδώ θα βρείτε το Προκαταρτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου