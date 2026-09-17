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Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10
Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/09/2026 - 10:29
Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 10:00
10 χρόνια «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από τη METLEN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 09:34
Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 09:05
Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:44
Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: «Όραμα» μπορεί να έχει η φον ντερ Λάιεν, ικανότητες δεν έχει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/09/2026 - 08:12
Μπαταρίες: Γιατί τα ενισχυόμενα έργα θα επιστρέψουν έσοδα το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/09/2026 - 08:09
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 08:05
Γιατί «χορεύει» το πλυντήριο ρούχων; Πότε απαιτείται τεχνικός
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17/09/2026 - 07:19
«Ως ειδικός ασφαλείας, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ έξυπνη πρίζα για αυτές τις  5 συσκευές»
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17/09/2026 - 07:19
Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
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16/09/2026 - 15:52
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16/09/2026 - 15:16
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Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 15:21
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Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα

Την 1η και τη 2η Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Το Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, έχει τίτλο «Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή» και αναμένεται να επικεντρωθεί στις προκλήσεις, τις λύσεις, καθώς και στην πολυεπίπεδη συνεργασία που απαιτείται για την Διαχείριση Αποβλήτων ως Πόρων.

Θεματολογία του Συνεδρίου

1. Νομοθεσία, Διακυβέρνηση & Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός για την Κυκλική Οικονομία: Νέο κανονιστικό πλαίσιο

Εθνικός Σχεδιασμός: Ολιστικά Σχέδια ΔσΠ στο πλαίσιο των Περιφερειακών (ΠΕΣΔΑ) και των Τοπικών Σχεδίων (ΤΣΔΑ)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Αξιοποίησης

Αποτελεσματικότητα Φορέων & ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ, των ΦοΔΣΑ και των Φορέων Εναλλακτικής Διαχείρισης

Οικονομικά εργαλεία: Συντονισμός, Κίνητρα/Αντικίνητρα

Ανθρώπινοι πόροι: Τεχνογνωσία, Στελέχωση, Εκπαίδευση

2. Τεχνικές και Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Πρόληψη, μείωση των αποβλήτων

Συστήματα διαλογής στην πηγή, συλλογής, μεταφοράς & προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΑ

Τεχνολογίες, μεγιστοποίησης ανάκτησης- ανακύκλωσης αποβλήτων/ενέργειας και μείωσης ταφής

3. Ειδικοί Τομείς Ενδιαφέροντος

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης- Διεθνής εμπειρία διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει για Μεγάλους Παραγωγούς (π.χ. HoReCa)

Γαλάζια Κυκλική Οικονομία (Νησιωτικότητα, Τουρισμός, Θαλάσσια ρύπανση)

Βιομηχανικός επανασχεδιασμός προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση και Βιομηχανική Συμβίωση (Προδιαγραφές δευτερογενών υλών και καυσίμων και αποχαρακτηρισμός αποβλήτων)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, παροχή κινήτρων σε πολίτες, καταναλωτές.

4. Καινοτομία στην κυκλική οικονομία

Στην αλυσίδα διαχείρισης: χωριστή συλλογή, ανάκτηση υλικών, ενέργειας, κ.λπ.

Στα οικονομικά εργαλεία: Πληρώνω όσο Πετάω (ΠοΠ), Επιβραβεύομαι όσο Διαχωρίζω (ΕοΔ), κ.λπ.

Στην πληροφορική: Έξυπνα Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτοματισμοί και Μοντελοποίηση.

Εδώ θα βρείτε το Προκαταρτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

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