ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 15:45
EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/09/2026 - 15:01
Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/09/2026 - 14:52
Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 14:18
Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 13:24
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 13:13
Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 12:27
Ο Γ. Αυτιάς ζητά από την Κομισιόν την ενεργοποίηση της «ειδικής ρήτρας» για στήριξης των κρατών-μελών σε ρεύμα και καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:54
AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 11:42
ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:07
Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 10:38
Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 10:09
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 09:23
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 08:54
Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/09/2026 - 08:09
Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/09/2026 - 08:02
ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 07:59
Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Είναι τελικά επικίνδυνος ο φούρνος μικροκυμάτων; Η απάντηση των ειδικών για την ακτινοβολία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Γιατί πετάγονται σπινθήρες όταν βάζω τον φορτιστή στην πρίζα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γ. Αυτιάς ζητά από την Κομισιόν την ενεργοποίηση της «ειδικής ρήτρας» για στήριξης των κρατών-μελών σε ρεύμα και καύσιμα

Ο Γ. Αυτιάς ζητά από την Κομισιόν την ενεργοποίηση της «ειδικής ρήτρας» για στήριξης των κρατών-μελών σε ρεύμα και καύσιμα
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 11:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Την ενεργοποίηση «ειδικής ρήτρας» για την υποστήριξη της Ελλάδας και των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων», ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τους επιτρόπους Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Πιοτρ. Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς

Όπως επισημαίνει ο κ. Αυτιάς, η ενεργοποίηση ειδικής ρήτρας στήριξης θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρέχει πρόσθετες οικονομικές ενισχύεις, με στόχο την ανακούφιση των Ευρωπαίων πολιτών.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι Επίτροποι, με βάση τις ανακοινώσεις της Επιτροπής το 2026, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις κατά την ακρίβεια στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού οφείλουν να αποδώσουν οι στοχευμένες επιδοτήσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά και η στήριξη των προϊόντων που πλήττονται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. Η Κομισιόν έχει ήδη καταγράψει μέτρα ύψος 14,5 δις. για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ, του 2026. Παράλληλα, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής, επιτρέποντας προσωρινή απόκλιση από τη συμφωνημένη πορεία δαπανών, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις με σοβαρή επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, υπό τον όρο ότι δεν απειλείται η βιωσιμότητα του χρέους. Η Ευρώπη, κύριοι Επίτροποι, δεν μπορεί να είναι παρατηρητής!

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται, λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας και του υπερυψωμένου ενεργειακού κόστους, να επιτρέψει τη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσει να παράσχει επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας και άμεσες ενισχύσεις σε νοικοκυριά, συνταξιούχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

2. Εξετάζει την ενεργοποίηση ειδικής δημοσιονομικής ρήτρας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, εφόσον παρατίθενται οι υψηλές τιμές;»

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες; 18 Σεπτεμβρίου 2026
Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση 18 Σεπτεμβρίου 2026
Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα

Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026

Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες

Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026

Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ