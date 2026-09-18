Ο Γ. Αυτιάς ζητά από την Κομισιόν την ενεργοποίηση της «ειδικής ρήτρας» για στήριξης των κρατών-μελών σε ρεύμα και καύσιμα

Την ενεργοποίηση «ειδικής ρήτρας» για την υποστήριξη της Ελλάδας και των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων», ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τους επιτρόπους Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Πιοτρ. Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς

Όπως επισημαίνει ο κ. Αυτιάς, η ενεργοποίηση ειδικής ρήτρας στήριξης θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρέχει πρόσθετες οικονομικές ενισχύεις, με στόχο την ανακούφιση των Ευρωπαίων πολιτών.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι Επίτροποι, με βάση τις ανακοινώσεις της Επιτροπής το 2026, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις κατά την ακρίβεια στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού οφείλουν να αποδώσουν οι στοχευμένες επιδοτήσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά και η στήριξη των προϊόντων που πλήττονται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. Η Κομισιόν έχει ήδη καταγράψει μέτρα ύψος 14,5 δις. για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ, του 2026. Παράλληλα, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής, επιτρέποντας προσωρινή απόκλιση από τη συμφωνημένη πορεία δαπανών, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις με σοβαρή επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, υπό τον όρο ότι δεν απειλείται η βιωσιμότητα του χρέους. Η Ευρώπη, κύριοι Επίτροποι, δεν μπορεί να είναι παρατηρητής!

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται, λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας και του υπερυψωμένου ενεργειακού κόστους, να επιτρέψει τη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσει να παράσχει επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας και άμεσες ενισχύσεις σε νοικοκυριά, συνταξιούχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

2. Εξετάζει την ενεργοποίηση ειδικής δημοσιονομικής ρήτρας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, εφόσον παρατίθενται οι υψηλές τιμές;»