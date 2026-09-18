Είναι τελικά επικίνδυνος ο φούρνος μικροκυμάτων; Η απάντηση των ειδικών για την ακτινοβολία

Δεκαετίες μετά την καθιέρωσή τους στις σύγχρονες κουζίνες, οι φούρνοι μικροκυμάτων παραμένουν στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την ασφάλειά τους.

Από τις πρώτες δεκαετίες της κυκλοφορίας τους έως σήμερα, οι φούρνοι μικροκυμάτων έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά, προσφέροντας μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και πολλαπλές λειτουργίες. Παρά τη διαδεδομένη χρήση τους, ωστόσο, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις, κυρίως λόγω του φόβου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία των μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων παράγουν χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία προκαλούν ταχεία δόνηση στα μόρια του νερού που περιέχονται στα τρόφιμα. Η τριβή αυτή παράγει θερμότητα, επιτυγχάνοντας ταχύτατο ζέσταμα.

Τα μεταλλικά τοιχώματα και το ειδικό πλέγμα στην πόρτα της συσκευής εγκλωβίζουν την ενέργεια στο εσωτερικό της. Επιπλέον, οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν υποχρεωτικά διπλούς μηχανισμούς ασφαλείας που διακόπτουν αμέσως τη λειτουργία μόλις ανοίξει η πόρτα.

Ακτινοβολία και τρόφιμα

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους είναι ότι τα μικροκύματα καθιστούν το φαγητό «ραδιενεργό». Σύμφωνα με αντικαρκινικές οργανώσεις και ειδικούς διατροφολόγους, η ακτινοβολία των μικροκυμάτων είναι μη-ιονίζουσα. Αυτό σημαίνει ότι απλώς μεταφέρει θερμότητα στα μόρια των τροφίμων χωρίς να αλλοιώνει τη δομή τους ή να αφήνει υπολείμματα ακτινοβολίας.

Βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης

Παρά τα υψηλά πρότυπα κατασκευής, η σωστή συντήρηση των συσκευών είναι απαραίτητη. Οι ειδικοί συνιστούν να μη χρησιμοποιείται ο φούρνος αν η πόρτα έχει φθαρεί, στραβώσει ή δεν κλείνει αεροστεγώς. Επίσης, ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης, καλό είναι να μην στέκεται κανείς κολλητά στη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, αποφεύγοντας την πιθανότητα ελάχιστης διαρροής σε περίπτωση παλαιότητας ή βλάβης.

Πηγή: goodhousekeeping.com