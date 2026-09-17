Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση

Τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εφόσον οι επιπτώσεις της νέας ενεργειακής κρίσης το καταστήσουν αναγκαίο, εξέφρασε η Αλεξάνδρα Σδούκου , μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, το οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών, χωρίς ωστόσο η ίδια να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα ή το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα μπορούσαν να ληφθούν.

«Να είστε απολύτως βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή το υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός και ο πρωθυπουργός, μέσα από τις συσκέψεις που πραγματοποιούν και παρακολουθώντας τις τιμές και τις διεθνείς εξελίξεις, θα παρέμβουν τη στιγμή που θα χρειαστεί», σημείωσε.

«Χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση»

Η κα Σδούκου υπογράμμισε ότι η άνοδος των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.

«Θέλω να πιστεύω ότι η Ευρώπη, βλέποντας πως η κρίση επηρεάζει την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργεί πίεση στον πληθωρισμό και τελικά φτάνει στην τσέπη του πολίτη, θα προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία», ανέφερε.

Κατά την ίδια, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Τα προηγούμενα μέτρα στήριξης

Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση διέθεσε, όπως είπε, περίπου 10 δισ. ευρώ για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προηγούμενο πακέτο μέτρων ύψους 800 εκατ. ευρώ, καθώς και στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία.

Παραδέχθηκε ότι οι νέες αυξήσεις έχουν περιορίσει το όφελος από τις υφιστάμενες εκπτώσεις, τονίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως παρεμβαίνει όταν διαμορφώνονται έκτακτες συνθήκες.

«Μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουμε αυξημένες τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση θα πράξει αυτό που οφείλει, ώστε να μη μείνει κανένας πολίτης αβοήθητος», δήλωσε.

Τι είπε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, η κ. Σδούκου επισήμανε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κατώτατα όρια, τα οποία περιορίζουν το περιθώριο παρέμβασης.

Σύμφωνα με την ίδια, μια μείωση του φόρου μέχρι το επιτρεπόμενο κατώτατο όριο θα απέφερε όφελος περίπου 8 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επέλεξε την επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αντλία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ανέρχονται περίπου σε 4 δισ. ευρώ και χρηματοδοτούν δημόσιες δαπάνες, μισθούς και συντάξεις.

«Η λογική είναι να επιλέγονται μέτρα στοχευμένα, τα οποία πιάνουν τόπο και μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής κατάστασης», τόνισε.

Οι δημοσιονομικές εφεδρείες και η κριτική στην αντιπολίτευση

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι η διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες κρίσεις, όπως η νέα αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός επέλεξε με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές κατηγορίες, διατηρώντας παράλληλα διαθέσιμους πόρους για έκτακτες ανάγκες.

Άσκησε, ταυτόχρονα, κριτική στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι το άθροισμα των προτάσεών της για αυξήσεις μισθών και συντάξεων και για μειώσεις του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν είναι δημοσιονομικά εφαρμόσιμο.

«Δεν υπάρχει ένα μαγικό κουμπί ή μια μαγική συνταγή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει μέτρα που μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα αντιμετώπισης μιας έκτακτης συνθήκης.

«Πολύ σοβαρή υπόθεση» ο θάνατος σε ιατρείο

Στην αρχή της συνέντευξης, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στην υπό διερεύνηση υπόθεση θανάτου σε ιατρείο, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σοβαρή».

Όπως είπε, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία θα εξετάσει αν υπήρχαν κενά στο θεσμικό πλαίσιο, ποιες ήταν οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και εάν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

«Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται όταν μπαίνουν σε ένα ιατρείο και να γνωρίζουν σε τι χώρο απευθύνονται», υπογράμμισε.