Γιατί πετάγονται σπινθήρες όταν βάζω τον φορτιστή στην πρίζα;

Ένας μικρός σπινθήρας την ώρα που βάζετε τον φορτιστή στην πρίζα μπορεί να φαίνεται ασήμαντος, όμως συχνά αποτελεί την πρώτη προειδοποίηση για σοβαρότερα ηλεκτρολογικά προβλήματα.

Σε περίπτωση που μια πρίζα πετάει σπινθήρες, η πρώτη σας ενέργεια πρέπει να είναι η άμεση διακοπή της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Αν παρατηρήσετε καπνό ή μυρίσετε καμένο, εκκενώστε αμέσως τον χώρο και καλέστε την Πυροσβεστική, ενώ σε κάθε περίπτωση, ακόμα και οι μικροί, επαναλαμβανόμενοι σπινθήρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Ένας στιγμιαίος, γαλάζιος σπινθήρας την ώρα που συνδέετε μια συσκευή θεωρείται φυσιολογικός, αφού οφείλεται στην ακαριαία ροή του ρεύματος. Ωστόσο, αν το φαινόμενο συνοδεύεται από υπερθέρμανση του καλύμματος της πρίζας, αλλοίωση του χρώματός της, περίεργους θορύβους όπως τριγμούς ή χαλαρή εφαρμογή του φις, τότε υπάρχει φθορά στην πρίζα ή στο κύκλωμα και χρειάζεται άμεση επισκευή από ηλεκτρολόγο.

Γιατί βγάζεις σπίθες μια πρίζα

Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν σπινθηρισμούς περιλαμβάνουν:

Υπερφόρτωση κυκλώματος : Εκδηλώνεται με αυξομειώσεις στην ένταση του φωτισμού, συχνές πτώσεις της ασφάλειας και υπερθέρμανση των πριζών. Η αφαίρεση πολύπριζων και συσκευών υψηλής κατανάλωσης (όπως αερόθερμα ή φούρνοι μικροκυμάτων) είναι απαραίτητη.

: Εκδηλώνεται με αυξομειώσεις στην ένταση του φωτισμού, συχνές πτώσεις της ασφάλειας και υπερθέρμανση των πριζών. Η αφαίρεση πολύπριζων και συσκευών υψηλής κατανάλωσης (όπως αερόθερμα ή φούρνοι μικροκυμάτων) είναι απαραίτητη. Υγρασία : Σε χώρους με υδρατμούς ή διαρροές, η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Επιβάλλεται η χρήση πριζών με διάταξη προστασίας (GFCI/RCD) σε όλους τους χώρους με υδραυλικές εγκαταστάσεις.

: Σε χώρους με υδρατμούς ή διαρροές, η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Επιβάλλεται η χρήση πριζών με διάταξη προστασίας (GFCI/RCD) σε όλους τους χώρους με υδραυλικές εγκαταστάσεις. Φθορά και χαλαρές επαφές : Όταν τα εσωτερικά ελάσματα της πρίζας χαλαρώσουν, δημιουργείται ηλεκτρικό τόξο (arcing), το οποίο παράγει σπίθες και αστάθεια στην παροχή.

: Όταν τα εσωτερικά ελάσματα της πρίζας χαλαρώσουν, δημιουργείται ηλεκτρικό τόξο (arcing), το οποίο παράγει σπίθες και αστάθεια στην παροχή. Παλιά καλωδίωση: Κατοικίες κατασκευασμένες πριν από τη δεκαετία του 1970 ενδέχεται να διαθέτουν καλωδιώσεις αλουμινίου ή φθαρμένες μονώσεις, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προσοχή! Εάν η αιτία των σπινθήρων δεν είναι εμφανής ή αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, η πρίζα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι να ελεγχθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Πηγή: Southern Living