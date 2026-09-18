ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 15:45
EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/09/2026 - 15:01
Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/09/2026 - 14:52
Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 14:18
Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 13:24
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 13:13
Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 12:27
Ο Γ. Αυτιάς ζητά από την Κομισιόν την ενεργοποίηση της «ειδικής ρήτρας» για στήριξης των κρατών-μελών σε ρεύμα και καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:54
AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 11:42
ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:07
Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 10:38
Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 10:09
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 09:23
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 08:54
Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/09/2026 - 08:09
Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/09/2026 - 08:02
ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 07:59
Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Είναι τελικά επικίνδυνος ο φούρνος μικροκυμάτων; Η απάντηση των ειδικών για την ακτινοβολία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Γιατί πετάγονται σπινθήρες όταν βάζω τον φορτιστή στην πρίζα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη

Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 12:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Βαλκάνια εξελίσσονται στην τρίτη ζώνη χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μετά την Ιβηρική και τις Σκανδιναβικές χώρες, με ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, προκύπτει από τη μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ανακοινώθηκε χθες

«Η Βουλγαρία και η Ελλάδα κινούνται γύρω στα Euro185-Euro193/MWh, χαμηλότερα από το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης που βρίσκεται στα Euro225-Euro270/MWh, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν στα Euro178-Euro184/MWh, με τις Σκανδιναβικές αγορές ακόμη χαμηλότερα», αναφέρει η μελέτη.

«Η βαλκανική αυτή τάση δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς την ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά, ενώ η Βουλγαρία συνδυάζει ένα μεγάλο ηλιακό δυναμικό με ταχεία ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αρχίζουν να μεταβάλλουν την οικονομική λειτουργία ενός ακόμη κατακερματισμένου περιφερειακού συστήματος ηλεκτρισμού. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ΝΑ Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανθεκτικές και χαμηλού κόστους ηλεκτρικές πηγές ενέργειας της ηπείρου -- αρκεί να ενισχυθεί η τάση με περισσότερες μπαταρίες, επιτάχυνση της αιολικής ενέργειας στη Βουλγαρία, δυναμική ανάπτυξη ΑΠΕ και αποθήκευσης στα Δυτικά Βαλκάνια και βαθύτερη περιφερειακή ενοποίηση των αγορών».

Ο πρόεδρος της επιστημονικής του ΙΕΝΕ καθηγητής Παντελής Μπίσκας ανέφερε ότι η επιχείρησή της θα επιφέρει πρόσθετα στην Ελλάδα. Αφενός με την αξιοποίηση της «πρασίνης» υπερπαραγωγή Ελλήνων ενέργειας που σήμερα χάνεται και αφετέρου με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στην αγορά που σήμερα έχουν υψηλό κόστος για τους κατασκευαστές.

Ο κ. Ο Μπίσκας ανέφερε ακόμη ότι ο έλεγχος από την Πολιτεία του ρυθμού διείσδυσης της αποθήκευσης έχει αρνητικές αρνητικές αλλά και θετικές συγκεκριμένες.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Ο Κωστής Σταμπολής σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε προνομιακή θέση για την αντιμετώπιση της κρίσης καθώς τα διυλιστήρια προχώρησαν γρήγορα σε αντικατάσταση των ποσοτήτων που εισήγαγαν από τον Κόλπο με προμήθειες από χώρες όπως η Λιβύη, το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026 18 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα

Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW

AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο

Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026