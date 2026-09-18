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Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο

Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο
Andrea Donato on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 06:35
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Η παραμονή ορισμένων συσκευών στην πρίζα κατά τη διάρκεια της νύχτας ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του σπιτιού, ενώ παράλληλα εκτοξεύει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι περισσότεροι από εμάς φροντίζουμε να σβήνουμε τα φώτα και να κλειδώνουμε την εξώπορτα πριν πάμε για ύπνο. Τι γίνεται όμως με τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που παραμένουν συνδεδεμένες στο ρεύμα;

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας, η παραμονή ορισμένων συσκευών στην πρίζα εγκυμονεί κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα φουσκώνει αθόρυβα τον λογαριασμό του ρεύματος.

1. Φορητά θερμαντικά σώματα (Αερόθερμα / Σόμπες)

Καθώς οι κρύες νύχτες πλησιάζουν, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα φορητά θερμαντικά πρέπει να λειτουργούν μόνο όταν βρίσκεστε στο δωμάτιο και είστε εντελώς ξύπνιοι. Προσοχή! Το απλό σβήσιμο της συσκευής δεν αρκεί. Οι οδηγίες ασφαλείας των κατασκευαστών συνιστούν την πλήρη αποσύνδεση από την πρίζα. Ένα βραχυκύκλωμα, μια αυξομείωση της τάσης ή μια μηχανική βλάβη μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο φις ή στην ίδια τη συσκευή.

2. Φορτιστές μπαταριών

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά ποδήλατα και επαναφορτιζόμενα εργαλεία, αποτελούν πλέον μία από τις κύριες αιτίες οικιακών πυρκαγιών παγκοσμίως. Πολλές από αυτές τις πυρκαγιές ξεκινούν όταν οι μπαταρίες αφήνονται να φορτίζουν χωρίς επιτήρηση, προκαλώντας υπερθέρμανση και ανάφλεξη. Είναι κρίσιμο να αποσυνδέετε τους φορτιστές μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί και να μην αφήνετε ποτέ μπαταρίες να φορτίζουν όταν κοιμάστε ή λείπετε από το σπίτι.

3. Μικροσυσκευές κουζίνας

Υιοθετήστε τη συνήθεια να βγάζετε από την πρίζα τις μικρές συσκευές της κουζίνας όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως φριτέζες αέρος (air fryers), τοστιέρες, φουρνάκια και καφετιέρες. Επίσης, φροντίστε να τις διατηρείτε καθαρές, καθώς η συσσώρευση λιπών ή ψίχουλων αυξάνει τον κίνδυνο καπνού και ανάφλεξης.

4. Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Αν και οι κονσόλες σπάνια προκαλούν πυρκαγιά, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αιτίες «αόρατης» κατανάλωσης στο σπίτι. Η αποσύνδεσή τους μπορεί να σας γλιτώσει σημαντικά ποσά στον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος. Αν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση και ηχεία, συνιστάται η χρήση πολύπριζου ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πάντα με έναν διακόπτη.

5. Σεσουάρ μαλλιών

Λόγω της έντονης θερμότητας που παράγουν τα σεσουάρ και τα εργαλεία styling, πρέπει να αποσυνδέονται αμέσως μετά τη χρήση. Παρότι τα σύγχρονα μπάνια διαθέτουν ειδικές πρίζες ασφαλείας (GFCI) που διακόπτουν το ρεύμα σε περίπτωση βλάβης, ένας μηχανισμός ασφαλείας μπορεί πάντα να αστοχήσει. Για απόλυτη ασφάλεια, μην αφήνετε ποτέ το σεσουάρ στην πρίζα.

Πηγή: goodhousekeeping.com

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 07:54
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