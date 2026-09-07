Ρεύμα: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους παρόχους μέσω ΔΕΗ- Μικρό το όφελος από τις ΥΚΩ

Πολλαπλές ήταν οι αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΗ το διήμερο, τόσο κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ όσο και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Από τη μία για να αναδείξει το πόσο ισχυρή έχει γίνει η επιχείρηση στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, σε σύγκριση με το 2019 όταν βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, και από την άλλη για να αναφερθεί στο νέο σταθερό τιμολόγιο των 11,5 λεπτών/KWh που ανακοίνωσε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Το νέο «μπλε» τιμολόγιο της ΔΕΗ έδωσε παράλληλα στον πρωθυπουργό ένα επιχείρημα απέναντι στην κριτική για το υψηλό ενεργειακό κόστος, σε μια περίοδο που η μεγάλη άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου προκαλεί ανησυχία για το κόστος του ηλεκτρισμού τον χειμώνα.

Με τιμή 11,5 λεπτά/KWh και πάγιο 3,5 ευρώ τον μήνα για διάστημα ενός έτους, η ΔΕΗ επαναφέρει τη χρέωση της κιλοβατώρας σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα ανεβάζει τον πήχη για τον ανταγωνισμό. Η κυβέρνηση περιμένει πλέον ανάλογες κινήσεις και από τους ιδιώτες προμηθευτές, ώστε στην αγορά να υπάρχουν περισσότερα σταθερά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, ανεξάρτητα από την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη κίνηση από άλλον προμηθευτή, ενώ στελέχη της αγοράς σχολιάζουν σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι η τιμή του νέου προϊόντος της ΔΕΗ κινείται κάτω από το κόστος. Πολύ μικρότερο θα είναι το όφελος για τα νοικοκυριά από τη μείωση κατά 50% των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου.

Οι ΥΚΩ είναι η χρέωση μέσω της οποίας καλύπτεται, μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, ώστε οι καταναλωτές να πληρώνουν την ίδια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στην ηπειρωτική ή τη νησιωτική χώρα. Σήμερα η χρέωση για το πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,0069 ευρώ/KWh και με τη μείωση κατά 50% θα υποχωρήσει στα 0,00345 ευρώ/KWh. Για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 300 KWh τον μήνα, η επιβάρυνση των ΥΚΩ από 2,07 ευρώ θα περιοριστεί σε περίπου 1,04 ευρώ. Το όφελος δηλαδή θα είναι μόλις 1,03 ευρώ τον μήνα. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η χρέωση των ΥΚΩ είναι κλιμακωτή και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση σε επίπεδο τετραμήνου.

Η μείωση των ΥΚΩ ήταν αναμενόμενη εδώ και αρκετό διάστημα, κυρίως λόγω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, όπως και οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων, έχουν περιορίσει το κόστος που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των νησιών, χωρίς μέχρι σήμερα η μείωση αυτή να έχει περάσει στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Είχε προηγηθεί άλλωστε από την 1η Ιουλίου 2026 η μείωση κατά 50% των ΥΚΩ για τη βιομηχανία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για τη βιομηχανία παρέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όταν ρωτήθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου εάν σχεδιάζονται μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος.

«Έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός, θέτοντας ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Οι παρεμβάσεις θα εξειδικευθούν την Τρίτη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.