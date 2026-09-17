«Ως ειδικός ασφαλείας, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ έξυπνη πρίζα για αυτές τις  5 συσκευές»

Ειδικοί στον τομέα των οικιακών υποδομών και των τεχνολογιών έξυπνου σπιτιού επισημαίνουν τις πέντε κατηγορίες συσκευών που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε έξυπνες πρίζες:
1. Ιατρικός εξοπλισμός κάθε τύπου
Όταν η υγεία μας εξαρτάται από μια συσκευή (όπως μια μηχανή CPAP για την υπνική άπνοια), η άμεση σύνδεση στην πρίζα του τοίχου είναι υποχρεωτική. Οι έξυπνες πρίζες ενδέχεται να αποσυνδεθούν, να κάνουν επανεκκίνηση ή να απενεργοποιηθούν κατά λάθος. Για μέγιστη ασφάλεια, ο ιατρικός εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται σε σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).
2. Συσκευές που παράγουν θερμότητα
Αερόθερμα, φορητά θερμαντικά σώματα, αλλά και μικροσυσκευές κουζίνας που θερμαίνονται (π.χ. τοστιέρες ή φριτέζες) απαιτούν υψηλή ένταση ρεύματος. Τα φορτία αυτά συχνά ξεπερνούν τις προδιαγραφές μιας έξυπνης πρίζας - η οποία συχνά περιορίζεται στα 10 Ampere έναντι των 15 ή 20 Ampere των τυπικών επιτοίχιων παροχών - προκαλώντας υπερθέρμανση, βλάβη ή ακόμα και κίνδυνο πυρκαγιάς.
3. Συστήματα που λειτουργούν συνεχώς
Συσκευές που απαιτούν 24/7 αδιάλειπτη λειτουργία, όπως τα κεντρικά συστήματα ασφαλείας, οι αντλίες ακάθαρτων υδάτων ή οι μηχανισμοί γκαραζόπορτας, δεν πρέπει να βασίζονται σε μια έξυπνη πρίζα. Η παρεμβολή μιας ενδιάμεσης ψηφιακής συσκευής εισάγει ένα περιττό σημείο πιθανής αποτυχίας.
4. Άλλες έξυπνες συσκευές
Οι έξυπνες τηλεοράσεις ή οι ρομποτικές σκούπες διαθέτουν δικό τους λογισμικό και αυτοματισμούς. Η απότομη διακοπή ρεύματος από μια έξυπνη πρίζα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ενημερώσεις λογισμικού (firmware) ή στη μνήμη τους. Κανόνας: Εάν μια συσκευή διαθέτει δική της οθόνη ή επεξεργαστή, δεν χρειάζεται έξυπνη πρίζα.
5. Ηλεκτρονικές συσκευές εξωτερικού χώρου
Η χρήση απλών έξυπνων πριζών σε εξωτερικούς περιβάλλοντες χώρους εκθέτει τις συσκευές στην υγρασία και τη βροχή. Για φωτισμό κήπου ή γιορτινά λαμπάκια εξωτερικού χώρου, απαιτείται αποκλειστικά η χρήση πιστοποιημένων στεγανών πριζών (exterior-grade).
Πού ενδείκνυται η χρήση τους;
Οι έξυπνες πρίζες είναι ιδανικές για απλές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης που απαιτούν μόνο ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, όπως φωτιστικά δαπέδου, εσωτερικός γιορτινός φωτισμός, ανεμιστήρες, απλές καφετιέρες και φορτιστές μικροσυσκευών.
Πηγή: goodhousekeeping.com