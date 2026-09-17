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«Ως ειδικός ασφαλείας, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ έξυπνη πρίζα για αυτές τις  5 συσκευές»

«Ως ειδικός ασφαλείας, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ έξυπνη πρίζα για αυτές τις 5 συσκευές»
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Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 07:19
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Οι έξυπνες πρίζες (smart plugs) αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς και προσβάσιμες λύσεις για τον αυτοματισμό του σπιτιού, προσφέροντας τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των συσκευών.

Ειδικοί στον τομέα των οικιακών υποδομών και των τεχνολογιών έξυπνου σπιτιού επισημαίνουν τις πέντε κατηγορίες συσκευών που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε έξυπνες πρίζες:

1. Ιατρικός εξοπλισμός κάθε τύπου

Όταν η υγεία μας εξαρτάται από μια συσκευή (όπως μια μηχανή CPAP για την υπνική άπνοια), η άμεση σύνδεση στην πρίζα του τοίχου είναι υποχρεωτική. Οι έξυπνες πρίζες ενδέχεται να αποσυνδεθούν, να κάνουν επανεκκίνηση ή να απενεργοποιηθούν κατά λάθος. Για μέγιστη ασφάλεια, ο ιατρικός εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται σε σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).

2. Συσκευές που παράγουν θερμότητα

Αερόθερμα, φορητά θερμαντικά σώματα, αλλά και μικροσυσκευές κουζίνας που θερμαίνονται (π.χ. τοστιέρες ή φριτέζες) απαιτούν υψηλή ένταση ρεύματος. Τα φορτία αυτά συχνά ξεπερνούν τις προδιαγραφές μιας έξυπνης πρίζας - η οποία συχνά περιορίζεται στα 10 Ampere έναντι των 15 ή 20 Ampere των τυπικών επιτοίχιων παροχών - προκαλώντας υπερθέρμανση, βλάβη ή ακόμα και κίνδυνο πυρκαγιάς.

3. Συστήματα που λειτουργούν συνεχώς

Συσκευές που απαιτούν 24/7 αδιάλειπτη λειτουργία, όπως τα κεντρικά συστήματα ασφαλείας, οι αντλίες ακάθαρτων υδάτων ή οι μηχανισμοί γκαραζόπορτας, δεν πρέπει να βασίζονται σε μια έξυπνη πρίζα. Η παρεμβολή μιας ενδιάμεσης ψηφιακής συσκευής εισάγει ένα περιττό σημείο πιθανής αποτυχίας.

4. Άλλες έξυπνες συσκευές

Οι έξυπνες τηλεοράσεις ή οι ρομποτικές σκούπες διαθέτουν δικό τους λογισμικό και αυτοματισμούς. Η απότομη διακοπή ρεύματος από μια έξυπνη πρίζα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ενημερώσεις λογισμικού (firmware) ή στη μνήμη τους. Κανόνας: Εάν μια συσκευή διαθέτει δική της οθόνη ή επεξεργαστή, δεν χρειάζεται έξυπνη πρίζα.

5. Ηλεκτρονικές συσκευές εξωτερικού χώρου

Η χρήση απλών έξυπνων πριζών σε εξωτερικούς περιβάλλοντες χώρους εκθέτει τις συσκευές στην υγρασία και τη βροχή. Για φωτισμό κήπου ή γιορτινά λαμπάκια εξωτερικού χώρου, απαιτείται αποκλειστικά η χρήση πιστοποιημένων στεγανών πριζών (exterior-grade).

Πού ενδείκνυται η χρήση τους;

Οι έξυπνες πρίζες είναι ιδανικές για απλές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης που απαιτούν μόνο ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, όπως φωτιστικά δαπέδου, εσωτερικός γιορτινός φωτισμός, ανεμιστήρες, απλές καφετιέρες και φορτιστές μικροσυσκευών.

Πηγή: goodhousekeeping.com

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 07:19
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