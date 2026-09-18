ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλέα αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια.

Από τη μία, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές.

Η αντίφαση είναι προφανής: όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη κρίσιμη διάσταση. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια και ζητά από τους πολίτες να επωμιστούν το κόστος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία. Μια πολιτική επιλογή που βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς έξι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ η Πορτογαλία έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.