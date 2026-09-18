Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Μας περιμένει, κ. Πρόεδρε, τόνισε ο πρωθυπουργός, ένας δύσκολος χειμώνας. «Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης και, δυστυχώς, με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα, ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου.

Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα και του ρωσο-ουκρανικού πολέμου αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν χτυπηθεί πολλά διυλιστήρια, οπότε οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή.

Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές -καλή ώρα τα μέρη σας, στη βόρεια Ελλάδα-, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, «αδικία» στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την έννοια ότι άλλες οι ανάγκες της βόρειας Ελλάδας, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης.

Θα γίνει, λοιπόν, μια διπλή παρέμβαση η οποία θα εξειδικευτεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδας: μια επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα διυλιστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί όπου έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά ταυτόχρονα και μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη βόρεια Ελλάδα. Θα είναι, λοιπόν, μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη θέρμανση.

Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιον τρόπο να συνεχίσουμε και τη στήριξη στο ντίζελ.

Τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα.

Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη, πιστεύω όμως ότι και οι συνάδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσουν το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.

Βεβαίως θέλουμε η Ευρώπη σταδιακά να απεξαρτηθεί από το εισαγόμενο πετρέλαιο και να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, είμαστε πρωταγωνιστές-, αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε τρεις μήνες και όταν το νοικοκυριό έχει μια μεγάλη πίεση είτε στην αντλία της βενζίνης για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του είτε για να θερμάνει το σπίτι του, η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες.

Θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα θέσω το θέμα μετ’ επιτάσεως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

«Είμαι βέβαιος», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «πως αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από όσο τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75 και θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως έχει νόημα μία εξαίρεση στη φορολόγηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν. Συνεπώς νομίζω πως κινείσθε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και όσο το δυνατόν προσπαθείτε περισσότερο να απαλύνετε τις επιπτώσεις της γενικότερης αναστάτωσης, τόσο καλύτερα θα ξεπεράσει ο λαός τις δυσκολίες αυτού του χειμώνα. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε πώς επηρεάζονται τα καθημερινά μας ζητήματα από πράγματα τα οποία τα νομίζουμε μακρινά.

Μιλήσατε για την κρίση στην αγορά ομολόγων. Οι αγορές ανεβάζουν το κόστος δανεισμού σε χώρες στις οποίες βλέπουν ότι αυξάνονται τα ελλείμματά τους – σαν ένα είδος προειδοποίησης. Και αυτό έχει επιπτώσεις στις οικονομίες.

Ως προς αυτό εμείς είμαστε ευτυχώς σε καλύτερη μοίρα. Γιατί προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις δαπάνες και να αποφασίζουμε οικονομικές ενισχύσεις από αυτά που έχουμε κι όχι από αυτά που δεν έχουμε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, είμαι βέβαιος και επιμένω σε αυτό πως θα καταφέρετε – και νομίζω θα έχετε και γενικότερη συναίνεση από τον πολιτικό κόσμο – να διευκολύνετε την τσέπη των καταναλωτών όσο περισσότερο γίνεται φυσικά μέσα στα όρια της διακινδύνευσης της δημοσιονομικής σταθερότητας για να ξεπεραστούν αυτά τα οποία προοιωνίζονται».