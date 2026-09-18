ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 15:45
EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/09/2026 - 15:01
Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/09/2026 - 14:52
Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 14:18
Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 13:24
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 13:13
Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 12:27
Ο Γ. Αυτιάς ζητά από την Κομισιόν την ενεργοποίηση της «ειδικής ρήτρας» για στήριξης των κρατών-μελών σε ρεύμα και καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:54
AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 11:42
ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:07
Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 10:38
Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 10:09
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 09:23
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 08:54
Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/09/2026 - 08:09
Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/09/2026 - 08:02
ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 07:59
Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Είναι τελικά επικίνδυνος ο φούρνος μικροκυμάτων; Η απάντηση των ειδικών για την ακτινοβολία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Γιατί πετάγονται σπινθήρες όταν βάζω τον φορτιστή στην πρίζα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 14:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Εχθές, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ReFuelEU Aviation.

Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαθεσιμότητας και του εφοδιασμού με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2025, το πρώτο έτος εφαρμογής των υποχρεώσεων του κανονισμού ReFuelEU Aviation που τέθηκε σε ισχύ το 2024.

Τα SAF αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική αντί των αεροπορικών καυσίμων ορυκτής προέλευσης, καθώς μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές. Στα SAF ανήκουν τα συνθετικά αεροπορικά καύσιμα, τα προηγμένα και άλλα αεροπορικά βιοκαύσιμα, καθώς και τα αεροπορικά καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, ο εφοδιασμός με SAF στην ΕΕ υπερέβη τον υποχρεωτικό στόχο του κανονισμού για το 2025 για ελάχιστο μερίδιο SAF 2%. Οι προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων δήλωσαν ότι το 2025 προμήθευσαν τους αερολιμένες της ΕΕ με 39,3 εκατομμύρια τόνους αεροπορικών καυσίμων, εκ των οποίων 1,1 εκατομμύρια τόνοι —ποσοστό 2,8%— ήταν βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Ο εφοδιασμός με SAF στην ΕΕ εξαπλασιάστηκε σχεδόν — από 193.000 τόνους το 2024 σε 1,1 εκατομμύρια τόνους το 2025. Επίσης, το 84% του συνόλου των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που παρέχονται στην ΕΕ παρήχθη εντός ΕΕ. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι διατέθηκαν SAF σε 121 αερολιμένες της ΕΕ, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν διατεθεί σε 33 αερολιμένες.

Αυτές οι θετικές τάσεις επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγική ικανότητα της ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει σε καλό δρόμο για την επίτευξη του γενικού στόχου για υποχρεωτικό ποσοστό ανάμειξης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων 6% το 2030.

Η παραγωγή συνθετικών αεροπορικών καυσίμων (eSAF) σημείωσε πρόοδο το 2025 με την έναρξη λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας επίδειξης με έδρα την ΕΕ και με περίπου 50 έργα να αναμένουν τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις. Η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία θα δρομολογήσουν σύντομα μια πιλοτική δημοπρασία διπλής κατεύθυνσης για την επιτάχυνση των επενδύσεων, στο πλαίσιο του συνασπισμού «eSAF Early Movers». Η Επιτροπή διεξάγει επίσης μελέτη για να διερευνήσει τη δυνατότητα ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ για τα eSAF.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, δήλωσε: «Το γεγονός ότι έχουμε ήδη υπερβεί τον πρώτο στόχο για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα στο πλαίσιο του ReFuelEU Aviation αποτελεί ένδειξη ότι η Ευρώπη μεταβαίνει σε πιο καθαρές και πιο ανταγωνιστικές αερομεταφορές. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο παράγει ήδη απτά αποτελέσματα που αυξάνουν την παραγωγή και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών σε ολόκληρη την ΕΕ. Προτεραιότητά μας τώρα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζουμε τη βιομηχανία και τις εθνικές αρχές σε αυτή τη μετάβαση».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού 17 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο

Γιάννης Τριήρης: «Όραμα» μπορεί να έχει η φον ντερ Λάιεν, ικανότητες δεν έχει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Όραμα» μπορεί να έχει η φον ντερ Λάιεν, ικανότητες δεν έχει

Σ. Αρναούτογλου: Πόσα ακόμη δάση πρέπει να καούν για να γίνει η πρόληψη προτεραιότητα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου: Πόσα ακόμη δάση πρέπει να καούν για να γίνει η πρόληψη προτεραιότητα;

Ευάγγελος Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο

Έργα που φαίνονται-Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έργα που φαίνονται-Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

Κ. Γιαζιτζόγλου: Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα -Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία στις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κ. Γιαζιτζόγλου: Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα -Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία στις κρίσιμες πρώτες ύλες