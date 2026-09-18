Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εχθές, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ReFuelEU Aviation .

Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαθεσιμότητας και του εφοδιασμού με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2025, το πρώτο έτος εφαρμογής των υποχρεώσεων του κανονισμού ReFuelEU Aviation που τέθηκε σε ισχύ το 2024.

Τα SAF αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική αντί των αεροπορικών καυσίμων ορυκτής προέλευσης, καθώς μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές. Στα SAF ανήκουν τα συνθετικά αεροπορικά καύσιμα, τα προηγμένα και άλλα αεροπορικά βιοκαύσιμα, καθώς και τα αεροπορικά καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, ο εφοδιασμός με SAF στην ΕΕ υπερέβη τον υποχρεωτικό στόχο του κανονισμού για το 2025 για ελάχιστο μερίδιο SAF 2%. Οι προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων δήλωσαν ότι το 2025 προμήθευσαν τους αερολιμένες της ΕΕ με 39,3 εκατομμύρια τόνους αεροπορικών καυσίμων, εκ των οποίων 1,1 εκατομμύρια τόνοι —ποσοστό 2,8%— ήταν βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Ο εφοδιασμός με SAF στην ΕΕ εξαπλασιάστηκε σχεδόν — από 193.000 τόνους το 2024 σε 1,1 εκατομμύρια τόνους το 2025. Επίσης, το 84% του συνόλου των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που παρέχονται στην ΕΕ παρήχθη εντός ΕΕ. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι διατέθηκαν SAF σε 121 αερολιμένες της ΕΕ, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν διατεθεί σε 33 αερολιμένες.

Αυτές οι θετικές τάσεις επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγική ικανότητα της ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει σε καλό δρόμο για την επίτευξη του γενικού στόχου για υποχρεωτικό ποσοστό ανάμειξης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων 6% το 2030.

Η παραγωγή συνθετικών αεροπορικών καυσίμων (eSAF) σημείωσε πρόοδο το 2025 με την έναρξη λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας επίδειξης με έδρα την ΕΕ και με περίπου 50 έργα να αναμένουν τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις. Η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία θα δρομολογήσουν σύντομα μια πιλοτική δημοπρασία διπλής κατεύθυνσης για την επιτάχυνση των επενδύσεων, στο πλαίσιο του συνασπισμού «eSAF Early Movers». Η Επιτροπή διεξάγει επίσης μελέτη για να διερευνήσει τη δυνατότητα ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ για τα eSAF.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, δήλωσε: «Το γεγονός ότι έχουμε ήδη υπερβεί τον πρώτο στόχο για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα στο πλαίσιο του ReFuelEU Aviation αποτελεί ένδειξη ότι η Ευρώπη μεταβαίνει σε πιο καθαρές και πιο ανταγωνιστικές αερομεταφορές. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο παράγει ήδη απτά αποτελέσματα που αυξάνουν την παραγωγή και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών σε ολόκληρη την ΕΕ. Προτεραιότητά μας τώρα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζουμε τη βιομηχανία και τις εθνικές αρχές σε αυτή τη μετάβαση».