EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα

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Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 15:01
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Η EnEarth συμμετείχε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην Εκδήλωση Διάδοσης (Dissemination Event) με θέμα την «Ανάπτυξη της αλυσίδας Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS) στην Ελλάδα», η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Heroes in Southern Europe to Decarbonize Ιndustry with CCUS (HERCCULES) και CO2 Routes across Europe (COREu).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν σημαντικοί επιστήμονες που συνεργάζονται στα δύο ερευνητικά προγράμματα, στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα CCS και πολίτες από την περιοχή της Καβάλας.

Την Εκδήλωση Διάδοσης τίμησαν με την παρουσία τους και με χαιρετισμούς, ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Απόστολος Μουμτσάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Γιάννης Παναγιωτίδης και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Ανατολική Μακεδονία κ. Σωτήρης Λαζαρίδης, ενώ παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) κ. Άρης Στεφάτος.

Στον χαιρετισμό του προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ο Επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth κ. Νικόλας Ρήγας επεσήμανε ότι η δημιουργία αλυσίδας CCS είναι η μοναδική πραγματική λύση για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της χώρας μας και να δημιουργηθούν νέα πράσινα και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη στη χώρα μας.

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Ο κ. Νικόλας Ρήγας στον χαιρετισμό του προς τους παρευρισκόμενου

«Η Καβάλα πρωτοπόρησε επί 45 χρόνια στην παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και τώρα πρωτοπορεί με το Prinos CO₂ που βρίσκεται στο επίκεντρο της αλυσίδας CCS και αποτελεί το μοναδικό περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και με άδεια αποθήκευσης έργο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα από τα πλέον ώριμα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε ο κ. Ρηγας για να προσθέσει: «Προχωρούμε με βάση το πρόγραμμα για τη διενέργεια της 1ης γεώτρησης μέσα στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς και το Prinos CO₂ γίνεται πλέον πραγματικότητα. Με επίκεντρο το έργο στον Κόλπο της Καβάλας, η αλυσίδα CCS συμβάλλει στο όραμα μιας νέας γενιάς για έναν καλύτερο, πιο βιώσιμο κόσμο» κατέληξε ο κ. Ρήγας.

Στην παρουσίαση που ακολούθησε, η Υπεύθυνη Υπεδάφους της EnEarth Δρ. Πασχαλιά Κιομουρτζή και ο Επικεφαλής Εμπορικής Ανάπτυξης της EnEarth Δρ. Παντελής Βογιατζής παρουσίασαν την πρόοδο του Prinos CO₂ και τον κομβικό ρόλο του στην ανάπτυξη της αλυσίδας CCS στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η Δρ. Κιομουρτζή αναφέρθηκε στα γεωλογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, επισημαίνοντας ότι η εκτεταμένη γνώση του υπεδάφους και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης διασφαλίζουν την ασφαλή και μόνιμη αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο. «Η καταλληλότητα του Πρίνου επιβεβαιώνεται και από την έκδοση, τον Φεβρουάριο του 2026, της άδειας αποθήκευσης CO₂ κατόπιν της θετικής γνώμης της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του σχεδίου της άδειας», τόνισε. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η υποβολή της αίτησης για την άδεια αποθήκευσης για την πλήρη δυναμικότητα των 2,8 εκατ. τόνων ετησίως καθώς και της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προκύπτουν εκτεταμένες συνεργασίες με εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ δημιουργούνται καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης», κατέληξε η Δρ. Κιομουρτζή

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O Δρ. Παντελής Βογιατζής και η Δρ. Πασχαλιά Κιομουρτζή κατά την παρουσίασή τους

Από την πλευρά του, ο Δρ. Βογιατζής αναφέρθηκε στην εμπορική και ρυθμιστική ωρίμανση του έργου. «Η Ελλάδα διαθέτει πλέον το βασικό πρωτογενές και δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς CCS, ενώ η Δοκιμή Αγοράς για τη διάθεση της δυναμικότητας αποθήκευσης του Prinos CO₂ αναμένεται να εκκινήσει το προσεχές διάστημα, αποτελώντας το επόμενο καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση από το εκδηλωμένο ενδιαφέρον της βιομηχανίας σε δεσμεύσεις δυναμικότητας αποθήκευσης. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνεται ήδη σε 15 Μνημόνια Κατανόησης, που αντιστοιχούν σε 6,12 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως, ποσότητα υπερδιπλάσια της σχεδιαζόμενης δυναμικότητας του έργου», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι το Prinos CO₂, ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) με σημαντική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδοτική στήριξη, αναπτύσσεται ως υποδομή ανοικτής πρόσβασης για την εξυπηρέτηση βιομηχανιών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

«Η αλυσίδα CCS μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 30.000 νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα μέσα από επενδύσεις που προσεγγίζουν τα 3,5 δισεκ. ευρώ, να ενισχύσει τις προοπτικές υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και απασχόλησης για τη νέα γενιά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να εισάγει τεχνογνωσία αιχμής», ανέφερε ο Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της EnEarth κ. Σωτήρης Χιωτάκης. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στα οικονομικά οφέλη που απορρέουν για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς μόνο τα ανταποδοτικά κυμαίνονται από 1 εκατ. ευρώ ετησίως από τον Οκτώβριο του 2027 έως και 5,6 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2030 και μετά, οπότε προγραμματίζεται η πλήρης εμπορική λειτουργία του έργου. Επιπλέον, σε πλήρη ανάπτυξή της, η αλυσίδα CCS με επίκεντρο το Prinos CO₂ θα είναι σε θέση να αποθηκεύει περί το 25% με 30% των ετήσιων εκπομπών της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. enearth4_d3d542a0c8a15dd6.jpg

O κ. Σωτήρης Χιωτάκης στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ

Στην Εκδήλωση Διάδοσης, ομιλίες και παρουσιάσεις δόθηκαν από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνολογιών & Εφαρμογών Τελικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΚΑΠΕ κ. Μάρκο Δαμασιώτη, τον Επικεφαλής Γεωεπιστημών και Σύμβουλο Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ Δρ. Ευθύμιο Ταρτάρα, την κ. Κλεοπάτρα Αβραάμ, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΔΕΣΦΑ, τον κ. Στέφανο Μαστρογιάννη, Διευθυντή Δέσμευσης, Χρήσης και Αποθήκευσης Άνθρακα του ομίλου Τιτάν, τον κ. Stefano Consonni, καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, τον κ. Maurizio Spinelli, Επιστημονικό Ερευνητή από το ερευνητικό κέντρο LEAP, τον κ.Σταύρο Νιώτη, Επικεφαλής του τομέα Βιωσιμότητας της Prime Marine και τον Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ανδρέα Γεωργακόπουλο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κ. Κατερίνα Σφακιανάκη από την αρμόδια Διεύθυνση του ΚΑΠΕ, ενώ μετά το πέρας αυτής οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις του Πρίνου και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικότερα για το έργο της αποθήκευσης CO₂.

Τα προγράμματα HERCCULES και COREu χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα HORIZON της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περίπου 30 εκατ. ευρώ το καθένα και σε αυτά συμμετέχουν 27 και 41 εταίροι αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στην προσπάθεια για την αποανθρακοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας.

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