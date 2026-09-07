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Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας

Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 12:32
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  • Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε μία ενιαία εμπειρία για τους επισκέπτες της ΔΕΘ
  • Καθημερινή προσφορά σε προϊόντα τεχνολογίας με δώρο την αξία του ΦΠΑ και έκπτωση 20% στα προϊόντα Ηλεκτρικός Πολιτισμός, αποκλειστικά στο περίπτερο της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συμμετέχει και φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών της για το σπίτι και την επιχείρηση. Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις προτάσεις της ΔΕΗ για την ενέργεια, την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους συμβούλους και να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές που θα ισχύουν αποκλειστικά στο περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Οι επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ θα μπορούν να επισκέπτονται το περίπτερο ΔΕΗ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ HELEXPO, με είσοδο από την πύλη ΧΑΝΘ. Το ωράριο λειτουργίας είναι τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00 και τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 22:00.

Το περίπτερο της ΔΕΗ έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης, αναδεικνύοντας το σύνολο των λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη ΔΕΗ TechLiving Zone, όπου παρουσιάζεται η διευρυμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας και τεχνολογίας της ΔΕΗ, οργανωμένη σε έξι θεματικές κατηγορίες: Ενεργειακές Λύσεις, Connectivity, Smart Living, iExperience, Laptops & Περιφερειακά και Entertainment. Για επιλεγμένα προϊόντα θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης αγοράς, με επιλογή παραλαβής από το περίπτερο ή αποστολής στο σπίτι, ενώ εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα προτείνουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επισκέπτη.

Καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στη ΔΕΗ TechLiving Zone θα ισχύει μία ειδική προσφορά σε προϊόντα τεχνολογίας με δώρο την αξία του ΦΠΑ. Παράλληλα, τα προϊόντα Ηλεκτρικός Πολιτισμός θα διατίθενται με έκπτωση 20%. Και οι δύο προσφορές θα ισχύουν αποκλειστικά στο περίπτερο της ΔΕΗ στη ΔΕΘ.

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο έχει το ΔΕΗ Fiber, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τις υπηρεσίες internet υπερυψηλών ταχυτήτων μέσω δικτύου FTTH. Το ΔΕΗ Fiber είναι ήδη διαθέσιμο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Εύοσμος, το Ελευθέριο-Κορδελιό, τα Πεύκα, ο Άγιος Παύλος, η Ευκαρπία, η Σταυρούπολη και το Ωραιόκαστρο, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται σταδιακά σε ακόμη περισσότερες περιοχές.

Στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου θα παρουσιάζονται οι λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ blue, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ.

Παράλληλα, το περίπτερο θα φιλοξενεί Quiet Corner, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας, μέσα από τον οποίο η ΔΕΗ αναδεικνύει τη δέσμευσή της στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του χώρου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον σε άτομα που ενδέχεται να βιώσουν υπερδιέγερση ή άγχος.

Η ΔΕΗ εξελίσσει διαρκώς την πρόταση αξίας προς τον πελάτη, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακών λύσεων. Η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ αποτυπώνει στην πράξη αυτή τη στρατηγική εξέλιξη, μέσα από ένα σύγχρονο εμπορικό μοντέλο που συνδυάζει ενέργεια, τεχνολογία, προϊόντα και υπηρεσίες.

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