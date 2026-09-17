Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, εγκαινιάζει πρόγραμμα εξειδίκευσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης για τεχνικούς εγκαταστάτες, μελετητές μηχανικούς και στελέχη της ενεργειακής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, με έμφαση στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των εν λόγω ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του φωτοβολταϊκού φαινομένου, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των φωτοβολταϊκών διατάξεων, οι τεχνολογίες φωτοβολταϊκών πλαισίων, οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και οι τεχνικές βέλτιστης λειτουργίας και απόδοσης. Επίσης, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό και στη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία, η σκίαση, οι ενεργειακές απώλειες και οι απαιτήσεις ηλεκτρικής προστασίας. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα γείωσης, αντικεραυνικής προστασίας και ένταξης των φωτοβολταϊκών στα σύγχρονα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης το ισχύον θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και μεθόδους οικονομοτεχνικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης ενεργειακών έργων. Επιπλέον, παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνικές συντήρησης και διάγνωσης βλαβών, ενώ η πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο δίνει τη δυνατότητα εξοικείωσης με πραγματικό εξοπλισμό και πραγματικές συνθήκες λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για τον αποδοτικό σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη των σύγχρονων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ. Η συνολική διάρκεια είναι 8 εβδομάδες, με συνολικό φόρτο εκπαίδευσης 40 ωρών, εκ των οποίων οι 35 ώρες αφορούν θεωρητική εκπαίδευση και υπολογιστικές ασκήσεις, και οι 5 ώρες αφορούν πρακτική άσκηση και εκπαίδευση στο πεδίο. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται με εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας διάρκειας 5 ωρών ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κυρίως μέσω εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, παρουσιάσεις και υπολογιστικές ασκήσεις εφαρμογής. Η πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης εντός μίας εβδομάδας. Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 9/11/2026 – 8/1/2027. Με το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Παράλληλα, το ΕΜΠ θα δρομολογήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας των εκπαιδευμένων σε τεχνολογίες φωτοβολταϊκών, μέσω διαπιστευμένου σχήματος πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το ISO/IEC 17024, παρέχοντας πιστοποίηση με διεθνή αναγνώριση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , hΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ntua.gr και στο 210-7723539.

Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρήστος Χριστοδούλου από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και δια Βίου Μάθησης Καθηγητή κ. Αθανάσιο Ζήση, τον Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Χριστοδούλου και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών κ. Παναγιώτη Μουρτοπάλλα.