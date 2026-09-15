Δωρεά για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων από τη ΔΕΗ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι προχώρησε στην αποδοχή δωρεάς, ύψους 6 εκατ. ευρώ, από την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.», η οποία θα διατεθεί για έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

Στόχος της αναβάθμισης των ΚΕΝ είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας της αρχικής εκπαίδευσης των νέων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η δωρεά κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2026 και 2027, με 3 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Η αναβάθμιση των υποδομών των Κέντρων Εκπαίδευσης εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», η οποία, εκτός από την εισαγωγή νέων μέσων και τεχνολογιών αποσκοπεί επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη «ΔΕΗ Α.Ε.» για τη σημαντική συνεισφορά της σε αυτήν την προσπάθεια.