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Μ. Γραφάκος: Πάνω από 650 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Μ. Γραφάκος: Πάνω από 650 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 14:26
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Σε περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και των παρεμβάσεων που έγιναν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και αστικών λυμάτων, σύμφωνα με την ανάρτηση του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου.

Ο απολογισμός του έργου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, των υφυπουργών Μαριλένας Σούκουλη και Νίκου Τσάφου, καθώς και των γενικών γραμματέων του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με τι Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Γραφάκος ανέφερε, ότι ολοκληρώθηκαν συνολικά 72 έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων σε 131 οικισμούς της χώρας.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν έργα διαχείρισης λυματολάσπης, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύπτουν το 60% των σχετικών αναγκών της χώρας. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, ενεργειακές αναβαθμίσεις Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, με την εξοικονόμηση ενέργειας να υπολογίζεται περίπου στο 30%.

Στο πεδίο της χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων, προχώρησε η αγορά 130 ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων, τα οποία προορίζονται για δήμους της Αττικής. Πρόκειται για παρέμβαση που αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας όσο και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.

Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε ακόμη στις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν για την οργάνωση και την υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας.

«Αφήνουμε πίσω μας έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα που προστατεύουν το περιβάλλον, προκαλούν σύγχρονες υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών», υπογράμμισε ο κ. Γραφάκος στην ανάρτησή του.

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