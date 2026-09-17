Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο

Παρουσιάστηκε ο νέος Οδηγός ΣΕΒ-ΙΟΒΕ για τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας στις Επιχειρήσεις – Συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη για τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου

Η ανάγκη για υψηλότερη παραγωγικότητα, περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, στην οποία συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Στο πρώτο μέρος, παρουσιάστηκε ο νέος Οδηγός Μέτρησης της Παραγωγικότητας στις Επιχειρήσεις, που αναπτύχθηκε από το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ. Πρόκειται για ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, να μετρούν με συστηματικό τρόπο την παραγωγικότητά τους, να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εντοπίζουν ευκαιρίες βελτίωσης.

Η μέτρηση της παραγωγικότητας είναι σημαντική καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις:

Καλύτερη κατανόηση των πηγών δημιουργίας αξίας, των τάσεων της λειτουργικής αποδοτικότητάς τους και της διαχρονικής εξέλιξής τους.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων.

Καλύτερη σύνδεση απόδοσης και αμοιβών.

Δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης της απόδοσης τόσο διαχρονικά όσο και έναντι ανταγωνιστών ή επιχειρήσεων αναφοράς.

Έγκαιρη αναγνώριση λειτουργικών αδυναμιών και εντοπισμός συγκεκριμένων περιοχών με περιθώρια βελτίωσης.

Πιο αποτελεσματική κατανομή πόρων και λήψη επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα.

Ο Οδηγός βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που οι επιχειρήσεις ήδη διαθέτουν στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και στα πληροφοριακά τους συστήματα και οργανώνει τη μέτρηση γύρω από βασικά μεγέθη, όπως η Προστιθέμενη Αξία, η απασχόληση, η μισθοδοσία και τα πάγια. Παράλληλα, συνοδεύεται από υπολογιστικό εργαλείο μέσω του οποίου η επιχείρηση μπορεί να εισαγάγει τα στοιχεία της και να υπολογίσει αυτόματα την προστιθέμενη αξία και την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, καθώς και τη διαφορά της από τον αντίστοιχο κλάδο στην Ελλάδα και την ΕΕ-27. Απευθύνεται σε διοικήσεις επιχειρήσεων, οικονομικές διευθύνσεις, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, συμβούλους επιχειρήσεων, επενδυτές και κάθε ενδιαφερόμενο που επιδιώκει να κατανοήσει και να βελτιώσει την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης.

Ο Οδηγός αποτελεί συνέχεια της μελέτης ΣΕΒ-ΙΟΒΕ «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη», που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2026, και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την παραγωγικότητα, με διπλό στόχο: αφενός να αναδείξει τη σημασία της ως καθοριστικού παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά και, αφετέρου, να παρέχει στις επιχειρήσεις πρακτικά εργαλεία για τη μέτρηση, τη συγκριτική αξιολόγηση και τη βελτίωση της παραγωγικής τους επίδοσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικά, ωστόσο η επόμενη φάση απαιτεί πιο φιλόδοξες παρεμβάσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Τόνισε, παράλληλα, ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας δεν είναι μόνο ζήτημα επενδύσεων και πολιτικών, αλλά και επιχειρηματικής κουλτούρας: συστηματικής μέτρησης, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και διαρκούς αναζήτησης τρόπων καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπων, της τεχνολογίας και του κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Το ζητούμενο είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Να μετατρέψουμε την πρόοδο των τελευταίων ετών σε σταθερά υψηλότερη παραγωγικότητα, σε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, σε ισχυρότερη διεθνή ανταγωνιστικότητα, σε μεγαλύτερη εξαγωγική δυναμική και, τελικά, σε καλύτερους μισθούς και μεγαλύτερη κοινωνική ευημερία».

Εκ μέρους του ΙΟΒΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Καθηγητής κ. Νίκος Βέττας ανέφερε: «Η παραγωγικότητα βρίσκεται στον πυρήνα κάθε επιτυχημένης επιχείρησης και αποτελεί έναν δείκτη της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των πόρων. Η μέτρησή της σε επίπεδο επιχείρησης αποτελεί βασικό πυλώνα για την κατανόηση της ανταγωνιστικότητας, τη σωστή κατανομή των πόρων, την ανθεκτικότητα και την αξιολόγηση της ικανότητας αποδοτικής μετατροπής των διαθέσιμων πόρων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας».

Στο δεύτερο μέρος του Γενικού Συμβουλίου ακολούθησε εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη, με αντικείμενο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.

Στη συζήτηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την άρση εμποδίων στην υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ενόψει των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης, υπογράμμισε: «Έχοντας πλέον αφήσει πίσω μας την κρίση και έχοντας αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρα, το μεγάλο μας στοίχημα πλέον είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα για την Ελληνική Οικονομία, με επίκεντρο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει ένα περιβάλλον φιλικότερο στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, ταχύτερη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους και ισχυρά κίνητρα για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, μεγαλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια, και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικά για τη βιομηχανία, μετά από έναν κύκλο παρεμβάσεων τα προηγούμενα χρόνια, όπως η μείωση της φορολογίας, η απλοποίηση του πλαισίου αδειοδοτήσεων και η ολοκλήρωση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, το σχέδιο μας για τη νέα τετραετία περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου για τα βιομηχανικά πάρκα και την οργανωμένη εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης γης, την προώθηση της διασύνδεσης των βιομηχανικών περιοχών με τα μεταφορικά δίκτυα και τις υποδομές, την περαιτέρω απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, είναι κρίσιμο εν όψει του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα θα έχει ουσιαστική συμμετοχή στα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Στην κατεύθυνση αυτή κρίσιμη είναι η έγκαιρη κινητοποίηση των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων για την κατάθεση ανταγωνιστικών προτάσεων. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για να βρεθεί η χώρα μας στην πρώτη ταχύτητα της Ε.Ε. στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια, και οφείλουμε όλοι, η Πολιτεία και η εγχώρια παραγωγική και επιχειρηματική βάση, να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό».

Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να συμβάλλει στον διάλογο με την Πολιτεία με τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εργαλεία που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στη συστηματική μέτρηση και βελτίωση της παραγωγικής τους επίδοσης.