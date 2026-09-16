ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 15:52
ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/09/2026 - 15:16
Μ. Γραφάκος: Πάνω από 650 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 14:26
ΕΒΕΠ: Επικίνδυνος συνδυασμός τα υψηλά επιτόκια και η ακριβή ενέργεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 13:57
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει «Ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 13:26
Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/09/2026 - 11:51
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Ιούλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 11:12
Σ. Αρναούτογλου: Πόσα ακόμη δάση πρέπει να καούν για να γίνει η πρόληψη προτεραιότητα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ: «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 09:45
Ισχυρή παρουσία του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην 90η ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 09:12
Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν
ΚΟΣΜΟΣ
16/09/2026 - 08:43
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α ’Εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/09/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Ο Κασιδιάρης είναι ελεύθερος - Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/09/2026 - 08:14
ΑΔΜΗΕ: Νέα «ασπίδα» απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 08:08
Ενέργεια: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση η νέα έκρηξη των τιμών- Τα μέτρα που εξετάζονται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 08:01
Έξι σημάδια ότι το σπίτι σας χρειάζεται αφυγραντήρα αυτό το φθινόπωρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 06:53
Μήπως το πλυντήριο «καίει» περισσότερο από όσο νομίζετε; 7 λάθη που κοστίζουν ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 06:53
Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Τραμπ για ανακωχή με την Ουκρανία στις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
15/09/2026 - 15:41
Σταύρος Παπασταύρου: Σήμερα, στη Δυτική Αττική, περάσαμε από τον σχεδιασμό στην πράξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/09/2026 - 15:36
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/09/2026 - 15:15
Θ. Κοντογεώργης: Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 14:52
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνη για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια η κυβέρνηση – Πλήρης δικαίωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 14:19
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/09/2026 - 13:59
Δωρεά για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 13:17
ΣΕΦ: Αποτίμηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/09/2026 - 12:52
Ευάγγελος Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 12:38
Σταύρος Καλαφάτης από την εκδήλωση του ΕΕΘ στη 90η ΔΕΘ: Οι τρεις πηγές χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 11:49
Σοφία Εφραίμογλου: Το 63% των ελληνικών επιχειρήσεων εκτίθεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/09/2026 - 11:09
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις μη δεσμευτικές συστάσεις προμηθειών κυβερνοασφάλειας για πύλες αυτοματισμού υποσταθμών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 10:35

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 15:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Εθελοντές της εταιρείας προσφέρουν βασικά είδη προσωπικής φροντίδας, σε συνεργασία με την Ithaca

Η AVIN, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ithaca, συνεχίζει τη δράση «Χαμόγελα για όλους», στηρίζοντας ευάλωτους συνανθρώπους και συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εθελοντές-εργαζόμενοι της AVIN βρέθηκαν, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Κουμουνδούρου και προσέφεραν σε δεκάδες συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, πακέτα με είδη προσωπικής φροντίδας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ithaca να προσφέρει χαρά, συντροφιά, αξιοπρέπεια και αγάπη στους συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες και σε οικογένειες σε ευαλωτότητα.

avin_x_ithaca_2_436386e3f6682f64.jpg

Η AVIN, στηρίζει ενεργά το έργο της Ithaca καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες του Οργανισμού σε καύσιμα και συμμετέχοντας ενεργά και σε αυτή την πρωτοβουλία με τους εθελοντές εργαζόμενους της στο πεδίο της προσφοράς. Η συνεργασία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εργαζόμενους της AVIN να εμπλακούν με ουσιαστικό τρόπο στην σταθερή κοινωνική προσφορά της εταιρείας και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

avin_team_x_ithaca_01a3ec1b9401ccb5.jpg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει «Ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει «Ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ 16 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25

AVIN: Συνεχίζει για 5η χρονιά την πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

AVIN: Συνεχίζει για 5η χρονιά την πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους»

Πετρέλαιο θέρμανσης ΑVIN με κέρδος έως 6%
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης ΑVIN με κέρδος έως 6%

Motor Oil: Επένδυση 3 εκατ. ευρώ για το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Motor Oil: Επένδυση 3 εκατ. ευρώ για το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στην Ελλάδα