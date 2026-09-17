Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub

Τα νέα γραφεία στο κτήριο της ΠΑΕΓΑ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτούν το επόμενο κεφάλαιο της επένδυσης της Deloitte στη Βόρεια Ελλάδα, στην τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην ανάπτυξη ταλέντου

Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη, στο κτήριο της ΠΑΕΓΑ, στο λιμάνι της πόλης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συνεργατών, πελατών και στελεχών της εταιρείας.

Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την παρουσία της Deloitte στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Στεγάζεται σε ένα ιστορικό βιομηχανικό τοπόσημο σχεδόν 100 ετών, το οποίο δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει την εμπορική λειτουργία του λιμανιού και της πόλης. Σήμερα, το κτήριο αποκτά νέα ζωή ως ένας σύγχρονος χώρος γνώσης, τεχνολογίας, συνεργασίας και δημιουργίας που έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές βιωσιμότητας και υπεύθυνης λειτουργίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα υποστηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης του Deloitte Competence Center, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες τεχνολογίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων της Deloitte στην Ευρώπη, σε τομείς όπως ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, η Κυβερνοασφάλεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από μια μικρή ομάδα ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη πριν από οκτώ χρόνια, το Competence Center απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.400 εξειδικευμένους επαγγελματίες σε τεχνολογίες αιχμής, σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα.

Στις νέες εγκαταστάσεις θα φιλοξενείται επίσης το Solaria AI Hub, το νέο κέντρο της Deloitte για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη.

Το Solaria AI Hub στη Θεσσαλονίκη είναι το τρίτο hub της Deloitte στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως αναδυόμενου κόμβου τεχνολογίας, καινοτομίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Μέσα από το Solaria AI Hub, θεσμικοί φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν για να αναπτύξουν εφαρμογές της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις στα σημαντικότερα προβλήματα και να υποστηρίξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η σουίτα του Solaria προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένες εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και επιχειρησιακών λειτουργιών, εργαλεία δημιουργίας πρακτόρων και πολυπρακτορικών εφαρμογών και μια υπερσύγχρονη ψηφιακή βοηθό που φέρνει την επανάσταση στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.

Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους τεχνολογικούς εταίρους της Deloitte και είναι ήδη διαθέσιμες για αξιοποίηση σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυναν χαιρετισμό, μέσω μηνυμάτων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης. Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, κ. Ματ Χάγκενγκρούμπερ και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Νίκος Τζόλλας.

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε σχετικά: «Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Deloitte Ελλάδος και για τη διαδρομή μας στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι, η Deloitte συμπλήρωσε 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ενώ η δική μας σχέση με τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, με το πρώτο μας γραφείο στην πόλη. Σήμερα, με τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center και με το Solaria AI Hub, ανοίγουμε το επόμενο κεφάλαιο αυτής της επένδυσης. Για εμάς, η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς σημείο παρουσίας. Είναι ένας τόπος από τον οποίο μπορούν να δημιουργούνται διεθνή έργα, τεχνογνωσία, νέες δεξιότητες και λύσεις με ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια. Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες που αναπτύσσονται αλλού, αλλά να δημιουργήσει δική της τεχνογνωσία και να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των λύσεων του μέλλοντος».

Ο Βασίλης Καφάτος, Πρόεδρος του Deloitte Competence Center, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του: «Πριν από οκτώ χρόνια ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη τη λειτουργία του Deloitte Competence Center με μια μικρή ομάδα ανθρώπων και με μεγάλη πίστη στις δυνατότητες αυτής της πόλης. Με περισσότερους από 1,400 ανθρώπους σήμερα, το DACC έχει δημιουργήσει εκατοντάδες νέες επαγγελματικές διαδρομές για ανθρώπους που επέλεξαν να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουν, από εδώ, σε στρατηγικά διεθνή έργα υψηλής εξειδίκευσης.

Η επένδυση στη δημιουργία και τη λειτουργία αυτού του κέντρου ψηφιακών δεξιοτήτων, καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη οικονομική δραστηριότητα στη χώρα και υποστηρίζοντας τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Με τις νέες μας εγκαταστάσεις και το πανευρωπαϊκό Solaria AI Hub, η δέσμευσή μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη: να δημιουργούμε ευκαιρίες για τους ανθρώπους, αξία για τις επιχειρήσεις και νέες δυνατότητες για την εξέλιξη της πόλης σε κόμβο γνώσης, ταλέντου και καινοτομίας».