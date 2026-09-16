ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

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Νέο, απλούστερο πλαίσιο για την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση τίθεται σε ισχύ, με την Υπουργική Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, και του Υφυπουργού, κ. Νίκου Τσάφου, διευρύνοντας τις δυνατότητες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 800 Watt, τα γνωστά «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», αλλά και η εγκατάσταση μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, χωρίς απαραίτητα να συνδυάζονται με σταθμό ΑΠΕ.

«Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι» έως 800 Watt

Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 800 Watt, αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών.

Για τα συστήματα αυτά προβλέπεται απλοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία ενημέρωσης μέσω ειδικής ψηφιακής πύλης του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του 2026. Η εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να φτάνει έως και 1.000 Watt και τα συστήματα μπορούν να συνδυάζονται με αποθήκευση.

Νέες δυνατότητες για μπαταρίες αποθήκευσης

Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τις επιλογές των καταναλωτών και στον τομέα της αποθήκευσης.

Πλέον προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα εγκατάστασης μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης, δηλαδή μπαταριών χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικά φωτοβολταϊκό ή άλλος σταθμός ΑΠΕ.

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο και να την αξιοποιούν αργότερα, με απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης και συγκεκριμένους όρους για τη σύνδεση και λειτουργία των συστημάτων.

Περισσότερες επιλογές για αγρότες και επιχειρήσεις

Το νέο πλαίσιο αφορά, μεταξύ άλλων, αγρότες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ενεργειακές κοινότητες, δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής σε σχήματα αυτοκατανάλωσης.

Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες για την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης σε σταθμούς αυτοκατανάλωσης και διευκολύνεται η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τι κερδίζει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση

Η βασική λογική της αυτοκατανάλωσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα μέσω φωτοβολταϊκών, και η άμεση αξιοποίησή της από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί, ανάλογα με το σχήμα, να διοχετεύεται στο δίκτυο και να αποζημιώνεται. Εάν υπάρχει μπαταρία, μέρος της ενέργειας μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Έξυπνοι μετρητές και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αυτοκατανάλωσης

Σημαντικό μέρος των αλλαγών αφορά και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Προβλέπεται επιτάχυνση της εγκατάστασης «έξυπνων» μετρητών για όσους εντάσσονται σε σχήματα αυτοκατανάλωσης, ενώ δημιουργείται και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας.

Στόχος είναι η ηλεκτρονική καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων και η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Ειδικό πλαίσιο για ΟΤΑ και δημόσιους φορείς

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ειδική διαδικασία για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του δημόσιου τομέα και κοινωφελή ιδρύματα.

Η αυτοκατανάλωση μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, σχολεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, οδοφωτισμό, καθώς και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το όφελος από τους σταθμούς αυτοκατανάλωσης προβλέπεται να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι ισχύει για τα υφιστάμενα έργα

Για σταθμούς αυτοκατανάλωσης που έχουν ήδη λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή έχουν συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τεθούν σε λειτουργία πριν από τη δημοσίευση του νέου πλαισίου, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις.

Στόχος είναι να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της κατασκευής και να αποφευχθούν αιφνίδιες αλλαγές στους κανόνες για τους καταναλωτές.

Πότε μπορούν να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Για τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 800 Watt, η εγκατάσταση και σύνδεση θα μπορεί να προχωρήσει μετά τη δημοσίευση από τον ΔΕΔΔΗΕ των απαιτούμενων προδιαγραφών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι προδιαγραφές ασφαλείας προβλέπεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Στόχος η μείωση του ενεργειακού κόστους

Το νέο πλαίσιο καλύπτει όλα τα βασικά σχήματα αυτοκατανάλωσης, όπως το net metering, το virtual net metering, το net billing και το virtual net billing, ενώ προβλέπει και συλλογική αυτοκατανάλωση.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η Πολιτεία επιδιώκει να αυξηθεί η συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών, ενεργειακών κοινοτήτων και άλλων φορέων στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας για ίδια χρήση.