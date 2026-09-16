ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 15:52
ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/09/2026 - 15:16
Μ. Γραφάκος: Πάνω από 650 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 14:26
ΕΒΕΠ: Επικίνδυνος συνδυασμός τα υψηλά επιτόκια και η ακριβή ενέργεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 13:57
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει «Ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 13:26
Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/09/2026 - 11:51
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Ιούλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 11:12
Σ. Αρναούτογλου: Πόσα ακόμη δάση πρέπει να καούν για να γίνει η πρόληψη προτεραιότητα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ: «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 09:45
Ισχυρή παρουσία του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην 90η ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 09:12
Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν
ΚΟΣΜΟΣ
16/09/2026 - 08:43
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α ’Εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/09/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Ο Κασιδιάρης είναι ελεύθερος - Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/09/2026 - 08:14
ΑΔΜΗΕ: Νέα «ασπίδα» απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 08:08
Ενέργεια: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση η νέα έκρηξη των τιμών- Τα μέτρα που εξετάζονται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 - 08:01
Έξι σημάδια ότι το σπίτι σας χρειάζεται αφυγραντήρα αυτό το φθινόπωρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 06:53
Μήπως το πλυντήριο «καίει» περισσότερο από όσο νομίζετε; 7 λάθη που κοστίζουν ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/09/2026 - 06:53
Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Τραμπ για ανακωχή με την Ουκρανία στις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
15/09/2026 - 15:41
Σταύρος Παπασταύρου: Σήμερα, στη Δυτική Αττική, περάσαμε από τον σχεδιασμό στην πράξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/09/2026 - 15:36
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/09/2026 - 15:15
Θ. Κοντογεώργης: Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 14:52
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνη για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια η κυβέρνηση – Πλήρης δικαίωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 14:19
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της στην 90η ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/09/2026 - 13:59
Δωρεά για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 13:17
ΣΕΦ: Αποτίμηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/09/2026 - 12:52
Ευάγγελος Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 12:38
Σταύρος Καλαφάτης από την εκδήλωση του ΕΕΘ στη 90η ΔΕΘ: Οι τρεις πηγές χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 11:49
Σοφία Εφραίμογλου: Το 63% των ελληνικών επιχειρήσεων εκτίθεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/09/2026 - 11:09
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις μη δεσμευτικές συστάσεις προμηθειών κυβερνοασφάλειας για πύλες αυτοματισμού υποσταθμών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 10:35

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 15:16
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Νέες δυνατότητες για μικρά φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και συλλογική αυτοκατανάλωση

Νέο, απλούστερο πλαίσιο για την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση τίθεται σε ισχύ, με την Υπουργική Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, και του Υφυπουργού, κ. Νίκου Τσάφου, διευρύνοντας τις δυνατότητες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 800 Watt, τα γνωστά «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», αλλά και η εγκατάσταση μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, χωρίς απαραίτητα να συνδυάζονται με σταθμό ΑΠΕ.

«Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι» έως 800 Watt

Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 800 Watt, αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών.

Για τα συστήματα αυτά προβλέπεται απλοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία ενημέρωσης μέσω ειδικής ψηφιακής πύλης του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του 2026. Η εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να φτάνει έως και 1.000 Watt και τα συστήματα μπορούν να συνδυάζονται με αποθήκευση.

Νέες δυνατότητες για μπαταρίες αποθήκευσης

Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τις επιλογές των καταναλωτών και στον τομέα της αποθήκευσης.

Πλέον προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα εγκατάστασης μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης, δηλαδή μπαταριών χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικά φωτοβολταϊκό ή άλλος σταθμός ΑΠΕ.

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο και να την αξιοποιούν αργότερα, με απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης και συγκεκριμένους όρους για τη σύνδεση και λειτουργία των συστημάτων.

Περισσότερες επιλογές για αγρότες και επιχειρήσεις

Το νέο πλαίσιο αφορά, μεταξύ άλλων, αγρότες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ενεργειακές κοινότητες, δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής σε σχήματα αυτοκατανάλωσης.

Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες για την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης σε σταθμούς αυτοκατανάλωσης και διευκολύνεται η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τι κερδίζει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση

Η βασική λογική της αυτοκατανάλωσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα μέσω φωτοβολταϊκών, και η άμεση αξιοποίησή της από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί, ανάλογα με το σχήμα, να διοχετεύεται στο δίκτυο και να αποζημιώνεται. Εάν υπάρχει μπαταρία, μέρος της ενέργειας μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Έξυπνοι μετρητές και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αυτοκατανάλωσης

Σημαντικό μέρος των αλλαγών αφορά και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Προβλέπεται επιτάχυνση της εγκατάστασης «έξυπνων» μετρητών για όσους εντάσσονται σε σχήματα αυτοκατανάλωσης, ενώ δημιουργείται και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας.

Στόχος είναι η ηλεκτρονική καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων και η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Ειδικό πλαίσιο για ΟΤΑ και δημόσιους φορείς

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ειδική διαδικασία για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του δημόσιου τομέα και κοινωφελή ιδρύματα.

Η αυτοκατανάλωση μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, σχολεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, οδοφωτισμό, καθώς και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το όφελος από τους σταθμούς αυτοκατανάλωσης προβλέπεται να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι ισχύει για τα υφιστάμενα έργα

Για σταθμούς αυτοκατανάλωσης που έχουν ήδη λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή έχουν συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τεθούν σε λειτουργία πριν από τη δημοσίευση του νέου πλαισίου, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις.

Στόχος είναι να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της κατασκευής και να αποφευχθούν αιφνίδιες αλλαγές στους κανόνες για τους καταναλωτές.

Πότε μπορούν να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Για τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 800 Watt, η εγκατάσταση και σύνδεση θα μπορεί να προχωρήσει μετά τη δημοσίευση από τον ΔΕΔΔΗΕ των απαιτούμενων προδιαγραφών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι προδιαγραφές ασφαλείας προβλέπεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Στόχος η μείωση του ενεργειακού κόστους

Το νέο πλαίσιο καλύπτει όλα τα βασικά σχήματα αυτοκατανάλωσης, όπως το net metering, το virtual net metering, το net billing και το virtual net billing, ενώ προβλέπει και συλλογική αυτοκατανάλωση.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η Πολιτεία επιδιώκει να αυξηθεί η συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών, ενεργειακών κοινοτήτων και άλλων φορέων στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας για ίδια χρήση.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια
Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια 16 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια

ΣΕΦ: Αποτίμηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕΦ: Αποτίμηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση

Παπασταύρου: Απλοποιούνται οι διαδικασίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών, για αυτοκατανάλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Απλοποιούνται οι διαδικασίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών, για αυτοκατανάλωση

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο Πλαίσιο Παραγωγής και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Ίδια Χρήση από Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο Πλαίσιο Παραγωγής και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Ίδια Χρήση από Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

Net Billing: Πιο εύκολη η παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Net Billing: Πιο εύκολη η παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αποθήκευση ενέργειας: Περισσότερο «χώρο» για τις μπαταρίες ζητούν οι παραγωγοί
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση ενέργειας: Περισσότερο «χώρο» για τις μπαταρίες ζητούν οι παραγωγοί