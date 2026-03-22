Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ

Το πετρέλαιο δεν έχει πει την τελευταία του λέξη: Το παραδοσιακό ντίζελ αναμένεται να μειωθεί, ωστόσο οι ανανεώσιμες και συνθετικές εναλλακτικές του ίσως του δώσουν μια νέα θέση στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης.

Στο παρελθόν θεωρήθηκε παρωχημένο και βρέθηκε στο περιθώριο της αυτοκίνησης. Κι όμως, το ντίζελ συνεχίζει να επιστρέφει στη συζήτηση.

Στον γερασμένο στόλο αυτοκινήτων της Ευρώπης το πετρέλαιο παραμένει επικαίρο. Την ίδια ώρα μοντέλα όπως τα Peugeot 308, Audi A6 και Mercedes C-Class εξακολουθούν να προσφέρονται και σε εκδόσεις ντίζελ, έστω λιγότερες από ό,τι στο παρελθόν, ενώ ορισμένες μάρκες, όπως η BMW, το συνδυάζουν ακόμη και με υβριδική τεχνολογία.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τη μετάβαση προς την ηλεκτρική κινητικότητα, ορισμένοι τομείς δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, τα τουριστικά λεωφορεία και τα γεωργικά μηχανήματα αντιμετωπίζουν σημαντικά πρακτικά εμπόδια.

Έτσι, οι εναλλακτικές στο παραδοσιακό ντίζελ πληθαίνουν: από HVO και XTL έως B30, B100 και συνθετικά καύσιμα.

Ανανεώσιμα καύσιμα στο ρεζερβουάρ

Οι περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν ήδη μερικώς ανανεώσιμο ντίζελ χωρίς να το γνωρίζουν. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το συμβατικό ντίζελ είναι σε μεγάλο βαθμό τύπου B7, δηλαδή περιέχει έως 7% βιοντίζελ με τη μορφή μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων. Ορισμένα πρατήρια διαθέτουν επίσης B10, με έως 10% βιοκαύσιμο, αν και παραμένει λιγότερο διαδεδομένο.

Στους επαγγελματικούς στόλους η μετάβαση προχωρά ακόμη περισσότερο. Το B30, που περιέχει 30% βιοντίζελ, χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα συμβατά οχήματα. Υπάρχει επίσης το B100 - καύσιμο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από μεθυλεστέρα φυτικών ελαίων - το οποίο κερδίζει έδαφος στις οδικές μεταφορές και σε στόλους τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως σε βαρέα φορτηγά και τουριστικά λεωφορεία.

Μια ακόμη αναπτυσσόμενη επιλογή είναι το HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), γνωστό και ως ανανεώσιμο ντίζελ. Παράγεται από φυτικά έλαια ή απόβλητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς κινητήρες ντίζελ χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι οι σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στον κύκλο ζωής του, ενώ διατηρεί την αυτονομία και τον γρήγορο ανεφοδιασμό του συμβατικού ντίζελ.

Δίπλα του βρίσκεται το XTL, ένα συνθετικό παραφινικό ντίζελ που δεν βασίζεται σε πόρους αργού πετρελαίου. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940 και από τις 30 Ιουνίου 2024 είναι νόμιμα διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

Γιατί το πετρέλαιο παραμένει σημαντικό

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυριαρχούν στην αγορά επιβατικών οχημάτων, ωστόσο στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Για ένα τουριστικό λεωφορείο που διανύει εκατοντάδες χιλιόμετρα, οι συχνές στάσεις φόρτισης δεν είναι απλώς άβολες· δημιουργούν πρακτικές δυσκολίες και επηρεάζουν την άνεση των επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Παρότι εμφανίζονται ηλεκτρικά φορτηγά, η υποδομή φόρτισης υψηλής ισχύος και οι χρόνοι ακινητοποίησης παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Σε αυτό το περιβάλλον, υγρά εναλλακτικά καύσιμα όπως το HVO ή το B100 προσφέρουν μια πρακτική λύση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και δεν απαιτούν πλήρη αναδιοργάνωση των υποδομών ή των στόλων.

Η προοπτική των συνθετικών καυσίμων

Πέρα από τα βιοκαύσιμα, αυξανόμενο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα συνθετικά καύσιμα, γνωστά ως e-fuels. Παράγονται με πράσινο υδρογόνο και δεσμευμένο CO₂ και στοχεύουν στην επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα κατά τη χρήση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χιλή από το 2021, με τη συμμετοχή της Porsche: Στόχος του project είναι καύσιμα συμβατά με υπάρχοντες κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Πηγή: futura-sciences.com