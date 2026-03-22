Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55

Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
Κυριακή, 22/03/2026 - 08:01

Το πετρέλαιο δεν έχει πει την τελευταία του λέξη: Το παραδοσιακό ντίζελ αναμένεται να μειωθεί, ωστόσο οι ανανεώσιμες και συνθετικές εναλλακτικές του ίσως του δώσουν μια νέα θέση στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης.

Στο παρελθόν θεωρήθηκε παρωχημένο και βρέθηκε στο περιθώριο της αυτοκίνησης. Κι όμως, το ντίζελ συνεχίζει να επιστρέφει στη συζήτηση.

Στον γερασμένο στόλο αυτοκινήτων της Ευρώπης το πετρέλαιο παραμένει επικαίρο. Την ίδια ώρα μοντέλα όπως τα Peugeot 308, Audi A6 και Mercedes C-Class εξακολουθούν να προσφέρονται και σε εκδόσεις ντίζελ, έστω λιγότερες από ό,τι στο παρελθόν, ενώ ορισμένες μάρκες, όπως η BMW, το συνδυάζουν ακόμη και με υβριδική τεχνολογία.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τη μετάβαση προς την ηλεκτρική κινητικότητα, ορισμένοι τομείς δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, τα τουριστικά λεωφορεία και τα γεωργικά μηχανήματα αντιμετωπίζουν σημαντικά πρακτικά εμπόδια.

Έτσι, οι εναλλακτικές στο παραδοσιακό ντίζελ πληθαίνουν: από HVO και XTL έως B30, B100 και συνθετικά καύσιμα.

Ανανεώσιμα καύσιμα στο ρεζερβουάρ

Οι περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν ήδη μερικώς ανανεώσιμο ντίζελ χωρίς να το γνωρίζουν. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το συμβατικό ντίζελ είναι σε μεγάλο βαθμό τύπου B7, δηλαδή περιέχει έως 7% βιοντίζελ με τη μορφή μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων. Ορισμένα πρατήρια διαθέτουν επίσης B10, με έως 10% βιοκαύσιμο, αν και παραμένει λιγότερο διαδεδομένο.

Στους επαγγελματικούς στόλους η μετάβαση προχωρά ακόμη περισσότερο. Το B30, που περιέχει 30% βιοντίζελ, χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα συμβατά οχήματα. Υπάρχει επίσης το B100 - καύσιμο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από μεθυλεστέρα φυτικών ελαίων - το οποίο κερδίζει έδαφος στις οδικές μεταφορές και σε στόλους τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως σε βαρέα φορτηγά και τουριστικά λεωφορεία.

Μια ακόμη αναπτυσσόμενη επιλογή είναι το HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), γνωστό και ως ανανεώσιμο ντίζελ. Παράγεται από φυτικά έλαια ή απόβλητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς κινητήρες ντίζελ χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι οι σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στον κύκλο ζωής του, ενώ διατηρεί την αυτονομία και τον γρήγορο ανεφοδιασμό του συμβατικού ντίζελ.

Δίπλα του βρίσκεται το XTL, ένα συνθετικό παραφινικό ντίζελ που δεν βασίζεται σε πόρους αργού πετρελαίου. Πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940 και από τις 30 Ιουνίου 2024 είναι νόμιμα διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

Γιατί το πετρέλαιο παραμένει σημαντικό

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυριαρχούν στην αγορά επιβατικών οχημάτων, ωστόσο στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Για ένα τουριστικό λεωφορείο που διανύει εκατοντάδες χιλιόμετρα, οι συχνές στάσεις φόρτισης δεν είναι απλώς άβολες· δημιουργούν πρακτικές δυσκολίες και επηρεάζουν την άνεση των επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Παρότι εμφανίζονται ηλεκτρικά φορτηγά, η υποδομή φόρτισης υψηλής ισχύος και οι χρόνοι ακινητοποίησης παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Σε αυτό το περιβάλλον, υγρά εναλλακτικά καύσιμα όπως το HVO ή το B100 προσφέρουν μια πρακτική λύση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και δεν απαιτούν πλήρη αναδιοργάνωση των υποδομών ή των στόλων.

Η προοπτική των συνθετικών καυσίμων

Πέρα από τα βιοκαύσιμα, αυξανόμενο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα συνθετικά καύσιμα, γνωστά ως e-fuels. Παράγονται με πράσινο υδρογόνο και δεσμευμένο CO₂ και στοχεύουν στην επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα κατά τη χρήση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χιλή από το 2021, με τη συμμετοχή της Porsche: Στόχος του project είναι καύσιμα συμβατά με υπάρχοντες κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Πηγή: futura-sciences.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 08:01

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον 16 Μαρτίου 2026
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους; 19 Μαρτίου 2026
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί

Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών

Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή

