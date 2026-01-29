ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
Άννα Διανά
Πέμπτη, 29/01/2026 - 08:01
Άννα Διανά
Πέμπτη, 29/01/2026 - 08:01

Μείγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις ζητά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, με αιχμή την κρατική παρέμβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα και την επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Μιλώντας χθες σε δημοσιογραφική εκδήλωση ο επικεφαλής του Επιμελητήριου είπε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο και σύνθετο και «όποιος πει ότι έχει εύκολη λύση δεν λέει αλήθεια» τονίζοντας πως χρειάζεται ένα μείγμα δράσεων. Προέταξε δε ως λύση την κρατική παρέμβαση για συγκεκριμένο διάστημα σημειώνοντας ότι όπου μπορεί να παρέμβει το κράτος οφείλει να το κάνει. «Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μια επιχείρηση στην οποία το κράτος συμμετέχει με ένα σημαντικό ποσοστό να μη μειώσει το περιθώριο κέρδους για να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για ένα συγκεκριμένο διάστημα» είπε τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό περάσει και στον ανταγωνισμό.

Παράλληλα η επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων ώστε η χώρα να εξελιχθεί σύντομα σε ενεργειακό hub αλλά και οι επενδύσεις των ίδιων των επιχειρήσεων σε λιγότερο ενεργοβόρες τεχνολογίες είναι τα άλλα δύο σημεία τα οποία σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο θα συμβάλλουν ώστε να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Μάλιστα έκανε αναφορά στον αγωγό GREGY, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Αιγύπτου αναφέροντας ότι το ΕΒΕΑ έχει στείλει επιστολή στην Κομισιόν για την επιτάχυνση και τη χρηματοδότηση του έργου.

Την ίδια ώρα το ΕΒΕΑ προωθεί μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά στην αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Ο κ. Μπρατάκος προανήγγειλε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εντός του έτους που θα αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών- μελών του επιμελητηρίου για τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης.

«Οι τράπεζες βασίζονται στους δείκτες με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει εκτός τραπεζικού συστήματος καθώς οι τράπεζες δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα επενδυτικά σχέδια τους λόγω μεγέθους. Επίσης σημείωσε ότι το ποσοστό των τραπεζικά χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων είναι πολύ μικρότερο από αυτό που εμφανίζεται, καθώς οι πιο πολλές δεν προχωρούν στην υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΒΕΑ θα βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες, με τη συνδρομή συμβούλων, ενώ το σχέδιο αναμένεται να συζητηθεί τόσο με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, όσο και με τις τράπεζες. Το κόστος για τις επιχειρήσεις θα κινείται στον μέσο όρο της ανταποδοτικότητας του επιμελητηρίου.

Την ίδια ώρα αναμένεται να ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης τη θεσμοθέτηση της διαιτησίας μεταξύ των επιχειρήσεων ως υποχρεωτική. Όπως είπε ο επικεφαλής του ΕΒΕΑ, σημειώνοντας ότι χρειάζονται άμεσα οι μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, ενώ είπε ότι στο επόμενο διάστημα θα καταθέσει σχετική πρόταση προς το αρμόδιο υπουργείο για την πρόβλεψη υποχρεωτικής ρήτρας στα τιμολόγια ή στις συμβάσεις, ώστε το επιμελητήριο, με τη συμμετοχή νομικών και επιχειρηματιών, να συνδράμει αποτελεσματικά στην επίλυση διαφορών.

Τέλος ζήτησε να επανέλθει η ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Όπως σημείωσε, το κόστος της συγκεκριμένης ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ωστόσο θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.
Παράλληλα αναφέρθηκε και στο θέμα της προκαταβολής φόρου τονίζοντας ότι θα μπορούσε να μειωθεί αρχικά στο 40% και σε βάθος χρόνου να μηδενιστεί. Και τα δυο αυτά αιτήματα έχουν τεθεί στην κυβέρνηση χωρίς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί.

Τέλος, αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία Βιολάντα είπε ότι υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου και ελεγκτικοί μηχανισμοί και πρέπει να τηρούνται.

Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
