Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11
Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:06
Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 06:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI

Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 11:35
  • Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για την ανάπτυξη του AI στην Ευρώπη, τα οποία δείχνουν, ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να κυμαίνεται από 45 έως 145 TWh έως το 2030, ανάλογα με τις επιλογές σε θέματα τεχνολογίας, υποδομών και κανονιστικών ρυθμίσεων.
  • Ο συνδυασμός σύγχρονων υποδομών με προσαρμοστικές κανονιστικές ρυθμίσεις είναι απαραίτητος – κανένα από τα δύο δεν μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει βιώσιμο AI. Η συντονισμένη δράση και στα δύο επιτρέπει την ανθεκτική ανάπτυξη.
  • Ο ρυθμός απανθρακοποίησης του δικτύου και η συστημική αποδοτικότητα θα καθορίσουν την πορεία της Ευρώπης σε θέματα κλίματος, καθώς το AI εξελίσσεται.

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, παρουσιάζει νέα έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη του AI και τον αντίκτυπό του στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Τα ευρήματα της έκθεσης «AI & Energy in Europe» (Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενέργεια στην Ευρώπη) αποκαλύπτουν, ότι χωρίς άμεσες συντονισμένες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, έξυπνη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και διατομεακές συνεργασίες, η Ευρώπη κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μια σημαντική ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία και την οικονομική πρόοδο.

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια που εξετάζουν την επέκταση της χωρητικότητας των data centers και την αναμενόμενη ζήτηση ενέργειας, με βάση διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα. Δείχνει ότι έως το 2030, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από AI στην Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει δραματικά διαφορετικές πορείες: 45 TWh υπό περιορισμένη ανάπτυξη, 90 TWh μέσω συντονισμένης βιώσιμης ανάπτυξης, 145 TWh υπό ανεξέλεγκτη επέκταση ή μια ασταθή πορεία που θα κυμαίνεται μεταξύ κρίσης και ανάκαμψης.

Ωστόσο, κάθε ευρωπαϊκή χώρα διαχειρίζεται τη ζήτηση ενέργειας για AI από διαφορετική αφετηρία. Οι χώρες με ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ευέλικτους πόρους – συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, της διαθεσιμότητας παραγωγής και της μετατόπισης του φόρτου εργασίας – απορροφούν την ανάπτυξη AI με ελάχιστη αύξηση των εκπομπών, ενώ τα συστήματα που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα βλέπουν την ψηφιακή ζήτηση να οδηγεί σε εκπομπές ακόμη και υπό αυστηρά πρότυπα αποδοτικότητας.

Η μελέτη διαπιστώνει, ότι απαιτείται συντονισμένη δράση σε τρεις διαστάσεις για να επιτύχουν οι χώρες βιώσιμες τροχιές AI: κατασκευή υποδομών πριν από τη ζήτηση μέσω της επιταχυνόμενης ανάπτυξης σταθερής και ευέλικτης χωρητικότητας και σύγχρονων, ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμογή προσαρμοστικής ρύθμισης με εναύσματα που ανταποκρίνονται στην επάρκεια και δυναμική ρύθμιση της σύνδεσης και επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του δικτύου με την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των φορτίων AI σε κατάλληλα συστήματα που υποστηρίζουν λειτουργίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με πρότυπα απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ.

«Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI. Επί του παρόντος, διαθέτει λιγότερο από το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής υποδομής, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μερίδιό του στο παγκόσμιο ΑΕΠ», δήλωσε ο Laurent Bataille, Executive Vice President, European Operations της Schneider Electric. «Ωστόσο, για να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό του AI και να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους, από την έρευνα αυτή προκύπτει σαφώς ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, να διευκολύνουμε την ταχύτερη και απλούστερη σύνδεση με το δίκτυο και να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε απανθρακοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, οπότε, αν τη διαχειριστούμε σωστά, έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε από κοινού την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση».

«Η ενεργειακή πορεία του ΑΙ δεν είναι αναπόφευκτη – εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα σε τρεις πυλώνες: τεχνολογία, ρύθμιση και υποδομές», δήλωσε ο Rémi Paccou, Director of Sustainability Research της Schneider Electric και κύριος συντάκτης. «Η έρευνα αυτή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συνδυάσουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας AI με την επέκταση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και την προσαρμοστική ρύθμιση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες. Βιώσιμο AI στην Ευρώπη είναι εφικτό, αλλά μόνο μέσω σκόπιμου σχεδιασμού – και το παράθυρο για την επίτευξή του στενεύει χωρίς συνειδητή δράση σε ολόκληρη την ήπειρο».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Thomas Le Goff, επίκουρο καθηγητή Νομικής & Τεχνολογίας στο Télécom Paris και μέλος του CERRE, ο οποίος ειδικεύεται στη νομοθεσία για την AI, το ψηφιακό δίκαιο και την πολιτική βιωσιμότητας και ο οποίος συνέγραψε την παρούσα μελέτη. Ο συν-συγγραφέας Fons Wijnhoven, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Twente, συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του στη μοντελοποίηση δυναμικής συστημάτων, η οποία ήταν κρίσιμη για την κατασκευή σεναρίων και την ανάλυση ανατροφοδότησης. Ευχαριστούμε, επίσης, τη Somya Joshi, Διευθύντρια Έρευνας στο Stockholm Environment Institute, για την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών σχετικά με τη διακυβέρνηση και τις διατομεακές προσεγγίσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025 16 Ιανουαρίου 2026
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα 19 Ιανουαρίου 2026
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο

Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026

ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα

MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ