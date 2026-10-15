ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:32
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 15:10
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 14:57
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 14:24
Δύο επενδύσεις της ElvalHalcor αναγνωρίζονται ως Στρατηγικά Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/10/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητάμε πρόσθετα μέτρα για το κόστος ενέργειας ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 13:09
Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 12:25
Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια
ΚΟΣΜΟΣ
15/10/2026 - 11:50
Η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη εγκαινίασαν στη Θεσσαλία τη μεγαλύτερη αυτόνομη Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/10/2026 - 10:49
Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 10:16
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 09:45
Το ΚΚΕ για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 09:04
ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 08:42
Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 08:21
Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός - Θα ζητήσει μείωση τιμών και στήριξη νοικοκυριών και προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Περί δημοσκοπήσεων, μέσων «ενημέρωσης» και άλλων… δαιμονίων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/10/2026 - 08:07
Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 08:01
Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας
ΚΟΣΜΟΣ
15/10/2026 - 06:44
Πώς να προστατεύσετε το A/C τον χειμώνα: Τι συνιστούν οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 06:44
Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/10/2026 - 15:38
Κομισιόν: Αναστολή εφαρμογών του κανονισμού για το μεθάνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 15:31
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 15:05
Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 14:32
Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:54
Η ElvalHalcor συνυπογράφει τη Διακήρυξη «Made in Europe»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 13:52
Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:27
Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:00
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 12:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/10/2026 - 12:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια
Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 11:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Ο αποκλεισμός (των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο μεταξύ, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντπροπετρόφσκ, στο τηλέφωνο του περιφερειακού κυβερνήτη Ολεκσάντρ Χάνζα.

Η Ρωσία έπληξε επίσης το λιμάνι του Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έπληξε και δύο φορτηγά πλοία που έπλεαν προς την Οδησσό, προσπάθησε μέσω του Telegram στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τα πλοία για στρατιωτικούς σκοπούς.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας
Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας 15 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ

Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο

Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες

Η Μόσχα λέει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκ. δολαρίων στην ΕΕ, παρά τις κυρώσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα λέει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκ. δολαρίων στην ΕΕ, παρά τις κυρώσεις

Ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας: Η Κάγια Καλάς και η Αυστραλία χαιρετίζουν την πρόταση, εφόσον τηρηθεί από τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ

Ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας: Η Κάγια Καλάς και η Αυστραλία χαιρετίζουν την πρόταση, εφόσον τηρηθεί από τη Μόσχα

Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρόθυμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, αν σταματήσει και η Ρωσία τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρόθυμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, αν σταματήσει και η Ρωσία τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές