Κ. Μητσοτάκης: Η γεωγραφία δεν ξανασχεδιάζεται και οι αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας αυθαίρετες διεκδικήσεις δεν έχουν καμία ισχύ

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Δευτέρα, 02/11/2026 - 14:07
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Εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

«Η σημερινή μας συνεδρίαση, ανέφερε ο πρωθυπουργός, είναι η πρώτη μετά την παρέμβασή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώπιον της παγκόσμιας κοινότητας.

Η υποδοχή των απόψεών μας πρέπει να πω, κ. Υπουργέ των Eξωτερικών, ότι ήταν εντυπωσιακά υποστηρικτική. Έγινε έτσι σαφές ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να ξανασχεδιάζεται κατά το δοκούν, όπως και ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχουν καμία ισχύ, δεν παράγουν τετελεσμένα και σίγουρα δεν ανατρέπουν τους εθνικούς σχεδιασμούς.

Όπως έχω πει, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν.

Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία και στο Συμβούλιο Ασφαλείας να επαναλάβουμε ότι θέλουμε μία Μεσόγειο ειρηνική, ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα, ανοιχτή σε έργα που συμβάλλουν στην ευημερία των λαών της. Γι’ αυτό και μιλήσαμε, με αφορμή και αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, για την ανάγκη να επανέλθει η συζήτηση σε μία παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, η οποία θα απελευθερώνει κρίσιμες εμπορικές οδούς και θα έχει και ως επίπτωση να συγκρατήσει το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες και προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Εξάλλου, ξέρουμε καλά ότι το θέμα του πληθωρισμού, ως αποτέλεσμα και της κρίσης στο Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι στην κορυφή και της ευρωπαϊκής ατζέντας. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθεστώς εποπτείας. Αναγκάζονται σήμερα να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας.

Αυτός είναι ένας, δυστυχώς, επώδυνος, ενίοτε εκρηκτικός, συνδυασμός, που δυστυχώς πυροδοτεί σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεισόδια, ενίοτε και βανδαλισμούς. Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω, καθώς η Ελλάδα ακολουθεί μία διαφορετική τροχιά.

Η χώρα μας εξακολουθεί να έχει πολύ υγιή ανάπτυξη, να παράγει πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος και ταυτόχρονα να τηρεί τη δημοσιονομική ισορροπία, κάτι τόσο σημαντικό σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη αναταραχή και στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Με άλλα λόγια, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυτή τη διεθνή κρίση χωρίς να καταφεύγει σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών. Αντίθετα, συνεχίζει, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, να ελαττώνει τα φορολογικά βάρη.

Θα έχουμε την ευκαιρία να νομοθετήσουμε στις επόμενες δύο εβδομάδες το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων τις οποίες είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και, όπως έχουμε πει, ανά 15νθήμερο σχεδιάζουμε και διατηρούμε τις έκτακτες επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Από την άλλη, το έχουμε πει πολλές φορές, όταν έχουμε μπροστά μας μια τέτοια παγκόσμια αναταραχή καμία εθνική πολιτική, από μόνη της, δεν μπορεί να απαντήσει. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε θα έλεγα ότι ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν. Περιορίζουν τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τις εξαλείφουν.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται. Κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ευτυχώς τα αποθέματα τα οποία έχουμε από την οικονομική μας πολιτική, μας κάνουν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, συγκρατημένα αισιόδοξους».

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