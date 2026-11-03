Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη:  Νέα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας δικαίου, εμπλοκές οικοδομικών αδειών, καθυστερήσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό και ανάγκη νέου νομοθετικού πλαισίου για την προσιτή κατοικία ανέδειξαν εκπρόσωποι κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Αστικό περιβάλλον, Ακίνητα, Real estate και στέγαση», στο συνέδριο «GreenDealGreece 2026», που διοργανώνει το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε ομιλία της η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς και την προώθηση νέας χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την ολοκλήρωση των μελετών του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη χώρα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του ΥΠΕΝ για να περάσουν στο στάδιο της εφαρμογής τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, την Ψηφιακή Τράπεζα Γης, την προστασία διατηρητέων κτιρίων και την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών.

Στον ρόλο του χωρικού σχεδιασμού στη διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναφέρθηκε στην ομιλία της η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη.

Η κ. Σούκουλη – Βιλιάλη επισήμανε ότι μια σύγχρονη πόλη κρίνεται από το πόσο καλά μπορεί να εξυπηρετήσει όσους ζουν μέσα σε αυτή. «Η ανθεκτικότητα μιας πόλης αρχίζει όταν αποφασίζουμε τι πρέπει να προστατευθεί και ποιες υποδομές πρέπει να προηγηθούν».Η υφυπουργός ΠΕΝ ανέφερε ότι με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ήδη προκηρυχθεί μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού που καλύπτουν το 78% των δημοτικών ενοτήτων και περίπου το 80% της έκτασης της χώρας.

Ανακοίνωσε ότι το υπουργείο κινείται προς την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω του Πράσινου Ταμείου, ώστε να καλυφθούν και οι υπόλοιπες περιοχές. Υπογράμμισε ότι μετά την εκπόνηση των μελετών ακολουθεί το κρίσιμο στάδιο της θεσμοθέτησης και εφαρμογής των σχεδίων, ώστε να αποκτήσουν νομική ισχύ οι χρήσεις γης και οι πολεοδομικοί κανόνες.

Ανακοίνωσε ότι οι πρώτες μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμηση αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Είπε ότι οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, σε συνδυασμό με την Ψηφιακή Τράπεζα Γης, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ενός θεσμού που παραμένει επί χρόνια σε εκκρεμότητα και ο στόχος είναι η προστασία της ιδιοκτησίας, η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων.

Η ίδια χαρακτήρισε τη στέγαση ως ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, σημειώνοντας ότι «η πρόσβαση σε προσιτή και αξιοπρεπή κατοικία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους νέους και τα νοικοκυριά». Εξηγώντας τον ρόλο του χωρικού σχεδιασμού στην επίλυση της στεγαστικής κρίσης, τόνισε ότι μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμες και διαρκείς λύσεις. «Περισσότερα τετραγωνικά δεν σημαίνουν αυτομάτως περισσότερη ποιότητα ζωής», τόνισε και πρόσθεσε ότι «η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος συνδέεται με την εμπιστοσύνη που πρέπει να διέπει την αγορά ακινήτων και με την ασφάλεια δικαίου». «Η σαφήνεια των κανόνων δεν περιορίζει την ανάπτυξη, αλλά την ενθαρρύνει, και αυτή είναι η στρατηγική σημασία της πολεοδομικής μεταρρύθμισης» ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο έχει την ευθύνη του προγράμματος για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και το ΤΕΕ είναι ο φορέας υλοποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, χάρη στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκε η ένταξη του 78% των δημοτικών ενοτήτων της χώρας στα σχέδια, ενώ η προσπάθεια για την υπόλοιπη Ελλάδα προχωρά προς νέα χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου. Επόμενο βήμα είναι η θεσμοθέτηση και εφαρμογή των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που αποτελεί το ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός μετατρέπεται σε σαφείς κανόνες για κάθε περιοχή.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η κύρωση του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς», που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2026. Σημειωτέον ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναρτηθεί προς διαβούλευση το σχέδιο για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή. Τέλος, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη δράση για την ανακαίνιση κατοικίας που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΤΕΕ, ως μέσο για την αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος.