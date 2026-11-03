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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Νικόλαος Καραμπατέας

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Νικόλαος Καραμπατέας
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 10:04
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Ο κ. Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστράτιου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου της Εταιρείας, ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, με άμεση ισχύ.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι κατόπιν της από 02.11.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Ο κ. Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστράτιου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου της Εταιρείας, ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, με άμεση ισχύ.

β) Κατόπιν της ανωτέρω τοποθέτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος.

5) Ανδρέας Μαυρουδής του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.

6) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Ιωάννα Ποδηματά του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εξελέγη δυνάμει απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 11.05.2026, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 11.05.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

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