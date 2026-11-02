Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και του εγχειρίδιου εκπροσώπησης μετρητών και περιοδικής εκκαθάρισης

Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και του εγχειρίδιου εκπροσώπησης μετρητών και περιοδικής εκκαθάρισης προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι νέες διατάξεις (1) για την επισήμανση των υπερημερών καταναλωτών (σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας) και (2) για τη διαδικασία της τεχνικής αλλαγής προμηθευτή όπως αυτή προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό 2026/855

Ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εκ των άρθρων 85 και 138 του ν. 4001/2011 σε συνέχεια της τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013) από την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/94417/1420 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄ 5272/26.08.2026) και της δημοσίευσης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2026/855 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2026 σχετικά με απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση πρόταση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την τροποποίηση:

(α) των άρθρων 98 και 100 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 78/20.01.2017),

(β) των άρθρων 3, 5, 6, 7 και 8 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β’ 4737/26.10.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΡΑΑΕΥ κρίνει σκόπιμη τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση των ανωτέρω προτάσεων του Διαχειριστή για την αναμόρφωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης σε ό,τι αφορά στη:

1. Διαδικασία υποβολής από τον Προμηθευτή Εντολής Επισήμανσης Πελάτη ή πρώην Πελάτη ως υπερήμερου και της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών,

2. Διαδικασία υποβολής από τον Προμηθευτή Εντολής άρσης της Επισήμανσης Πελάτη ή πρώην Πελάτη ως υπερήμερου και της εντολής άρσης της απενεργοποίησης μετρητή φορτίου,

3. Διαδικασία υποβολής από τον Προμηθευτή Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης σε περίπτωση που Πελάτης οποίος έχει επισημανθεί ως υπερήμερος, δεν πληρώσει ή δεν διακανονίσει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή του για την εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας,

4. Τεχνική Αλλαγή Προμηθευτή με προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,

5. Θέσπιση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος στην ακύρωσης του αιτήματος αλλαγής Προμηθευτή από πλευράς του Καταναλωτή.

Κείμενα Διαβούλευσης

Εισήγηση Τροποποίησης Κανονιστικού Πλαισίου (Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη Δημόσια Διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.