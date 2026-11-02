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Πώς τα data centers «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς ρεύματος

Πώς τα data centers «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς ρεύματος
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 06:44
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Η ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η κατασκευή γιγαντιαίων data centers απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Τα data centers αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ψηφιακών τεχνολογιών, από τις υπηρεσίες streaming έως τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ωστόσο, η διατήρηση αυτών των συστημάτων απαιτεί εκτεταμένες υποδομές, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού να προκαλεί πλέον έντονο προβληματισμό.

Ποιος επιβαρύνεται από την επέκταση των υποδομών;

Το κύριο ζήτημα έγκειται στο γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολογίας σπάνια αναλαμβάνουν το συνολικό κόστος αυτής της επέκτασης. Σύμφωνα με έρευνα του Consumer Reports, η κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των γειτονικών νοικοκυριών.

Η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί καθώς η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα, η ενέργεια που καταναλώνει ένα και μόνο υπερ-κέντρο δεδομένων AI επαρκεί για την τροφοδοσία περίπου 100.000 νοικοκυριών ετησίως. Ενδεικτικά, στην Πολιτεία της Βιρτζίνια, σχεδόν το 40% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας κατευθύνθηκε στα data centers.

Η πίεση στο δίκτυο και οι προβλέψεις για τις τιμές

Αυτή η τεράστια ζήτηση επιβαρύνει το ηλεκτρικό δίκτυο, ειδικά σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση τέτοιων υποδομών. Για να ανταποκριθούν, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αναγκάζονται να αγοράζουν περισσότερη ενέργεια και να κατασκευάζουν νέες υποδομές - δαπάνες που συχνά επιμερίζονται σε όλους τους καταναλωτές. Παράλληλα, μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας εκτιμά ότι η επέκταση των data centers και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων έως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει τις μέσες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας από 6% έως και 29%.

Οι δεσμεύσεις των κολοσσών και τα ανοιχτά ερωτήματα

Προκειμένου να αποτραπεί η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές, ορισμένοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Microsoft και η Google, προχώρησαν σε εθελοντική συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση. Βάσει αυτής, δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες την ενέργεια και τις αναβαθμίσεις των υποδομών που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους.

Ωστόσο, οι δεσμεύσεις αυτές δεν εγγυώνται τη συγκράτηση των τιμών. Το Consumer Reports επισημαίνει ότι οι τελικές αποφάσεις για τον επιμερισμό του κόστους παραμένουν στη δικαιοδοσία των ρυθμιστικών αρχών και των παρόχων ενέργειας. Συνεπώς, η πραγματική επιβάρυνση των καταναλωτών θα εξαρτηθεί από τον τρόπο εφαρμογής αυτών των συμφωνιών στην πράξη.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2026 - 06:44
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