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Παλιά φωτοβολταϊκά: Πότε αξίζει να ξοδέψετε χρήματα για επισκευή

Παλιά φωτοβολταϊκά: Πότε αξίζει να ξοδέψετε χρήματα για επισκευή
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 07:20
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Όταν προκύπτουν βλάβες - ή όταν απαιτείται αλλαγή στέγης - οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με ένα κρίσιμο οικονομικό δίλημμα: αξίζει η επένδυση σε επισκευές ή είναι προτιμότερη η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού;

Αν διαθέτετε εδώ και χρόνια φωτοβολταϊκά, πιθανότατα θα έχετε υπολογίσει τα οφέλη τους στον λογαριασμό ρεύματος. Τα περισσότερα πάνελ «ζουν» συνήθως 25 έως 30 χρόνια, αν και η παραγωγή τους φθίνει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Εάν έχετε παλιό εξοπλισμό που πλησιάζει στο τέλος του ή παρουσιάζει προβλήματα, είναι λογικό να αναρωτιέστε αν αξίζει η επισκευή. Γενικά, εάν διαθέτετε το απαιτούμενο κεφάλαιο και επιθυμείτε να συνεχίσετε να παράγετε πράσινη ενέργεια, η επανεγκατάσταση πάνελ προσθέτει αξία στο σπίτι, η οποία συχνά καλύπτει μέρος ή το σύνολο του κόστους. Αν τα πάνελ, ωστόσο, είναι πολύ κοντά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, η δαπάνη για επισκευές αποτελεί συχνό λάθος, καθώς μια μελλοντική αντικατάσταση είναι αναπόφευκτη.

Ο παράγοντας «αλλαγή στέγης»

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σενάρια όπου τίθεται το ζήτημα επισκευής ή αντικατάστασης είναι η ανακαίνιση της στέγης.

Τα πάνελ στηρίζονται συνήθως σε βάσεις πάνω στην οροφή, πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει να αποσυρθούν προτού ξεκινήσουν οι εργασίες μόνωσης ή κεραμοσκεπής.

Μετά την ολοκλήρωση της στέγης, αποφασίζετε αν θα επανατοποθετήσετε τον παλιό εξοπλισμό, αν θα επενδύσετε σε νέα κιτ ή αν θα εγκαταλείψετε προσωρινά την ηλιακή ενέργεια. Σημειώστε ότι η απεγκατάσταση και επανασύνδεση πρέπει να γίνεται αυστηρά από αδειοδοτημένους επαγγελματίες, ώστε να μην ακυρωθούν οι εγγυήσεις των κατασκευαστών.

Σύγκριση κόστους: Επισκευή VS νέα εγκατάσταση

Το κόστος των εργασιών απεγκατάστασης και επανασύνδεσης κυμαίνεται συνήθως από 2.500 έως 9.500 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος. Από την άλλη, οι επισκευές κοστίζουν από 100 έως 4.700 ευρώ, εκτός κι αν απαιτείται αντικατάσταση μετατροπέα (inverter) ή μπαταριών. Το μέσο κόστος για την αγορά και εγκατάσταση ενός εντελώς νέου συστήματος είναι επομένως σημαντικά υψηλότερο.

Εάν λοιπόν το κόστος επισκευής ξεπερνά το 50% της τιμής ενός καινούργιου συστήματος, η αντικατάσταση είναι συνήθως η πιο σοφή επιλογή. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι τα σπίτια με φωτοβολταϊκά πωλούνται ακριβότερα στην αγορά ακινήτων, γεγονός που καθιστά την ορθολογική αναβάθμιση μια αποδοτική μακροπρόθεσμα κίνηση.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 07:20
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