Επενδύσεις, διαθέσιμοι πόροι και προϋποθέσεις ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας στο επίκεντρο του 9ου Athens Investment Forum

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Δευτέρα, 02/11/2026 - 15:44
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Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στη μεταβατική περίοδο μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι νέες πηγές χρηματοδότησης και οι παράγοντες που διαμορφώνουν ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενότητας για την Ανάπτυξη και τις Επενδύσεις με τίτλο «Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία» του 9ου Athens Investment Forum, που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τάκης Θεοδωρικάκος: 450 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω τριών νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου

Την προκήρυξη τριών νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2026 ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως διευκρίνισε, τα καθεστώτα απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν στην εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσουμε μέχρι το τέλος του 2026, τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, με συνολικό ύψος 450 εκατομμύρια ευρώ», σημείωσε, εντάσσοντας την πρωτοβουλία στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι «η κινητοποίηση πολύ περισσότερων παραγωγικών επενδύσεων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό πόρο».

Ο Υπουργός επισήμανε ότι ο αναπτυξιακός νόμος έχει πλέον στραφεί στην παραγωγή, στις μεγάλες επενδύσεις, στην ελληνική περιφέρεια και στη βιομηχανία. Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ, μέσα από τα οποία δημιουργούνται περισσότερες από 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ταχύτητα αξιολόγησης των προτάσεων. «Είχαμε δεσμευτεί ότι τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται σε 90 ημέρες, με σαφή κριτήρια και διαφάνεια, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε πράξη», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος, ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε παρέμβαση χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. «Αναλαμβάνουμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης τη διαχείριση 681 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε.

Οι πόροι θα κατευθυνθούν στη βελτίωση των υποδομών των επιχειρήσεων και στη μείωση του ενεργειακού τους κόστους, καθώς και στην ανανέωση των επαγγελματικών οχημάτων τους με περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορικές λύσεις.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία, αναφέροντας ότι ολοκληρώνεται πρόγραμμα άνω των 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και ινστιτούτων σε ολόκληρη τη χώρα. «Θέλουμε η γνώση των επιστημόνων μας να μετατρέπεται σε καινοτόμα προϊόντα, σε νέες επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε. Όπως υπογράμμισε, η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των επενδύσεων.

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Ελένη Βρεττού (CrediaBank): «Έχουμε μπει στο ραντάρ ξένων μεγάλων μετόχων»

Στο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και στις προοπτικές συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιώργο Δημητρομανωλάκη. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ως προς τα σενάρια εξαγοράς, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι τράπεζες χρειάζονται μέγεθος.

«Έχουμε μπει στο ραντάρ κάποιων ξένων μεγάλων μετόχων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι επίσης πιθανό υφιστάμενοι ξένοι μέτοχοι να επιλέξουν να αποεπενδύσουν.

Αναφερόμενη στην πορεία της CrediaBank, τόνισε: «Το δικό μας το επιχειρηματικό πλάνο έχει βασιστεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις». Όπως εξήγησε, ακόμη και αν η ίδια η τράπεζα δεν αποτελέσει στόχο, μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει μέσω συγχωνεύσεων με άλλες τράπεζες.

Η ίδια χαρακτήρισε τις συγχωνεύσεις μεγάλου μεγέθους θέμα πολιτικής βούλησης και υποστήριξε ότι ο αριθμός των τραπεζών δεν καθορίζει από μόνος του την ποιότητα του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, έδωσε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στη μεταποίηση, στο φάρμακο, στα ακίνητα, στη ναυτιλία και στην ενέργεια.

Στις προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης επικεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι κρίσιμων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις για την επόμενη ημέρα.

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Ο κ. Ερρίκος Αρώνες, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Properties, ανέδειξε τις ανταγωνιστικές αποδόσεις των ελληνικών επενδυτικών ακινήτων, με διαφορά περίπου 200 μονάδων βάσης έναντι του κρατικού ομολόγου, έναντι 95 στην ευρωζώνη. «Αυτό για μένα δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο να ανέβουν οι τιμές», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τις κατοικίες στο Χίλτον, όπου οι τιμές πλησιάζουν τις 30.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της εταιρείας και της μητρικής Fraport AG για τα 22 αεροδρόμια που θα παραχωρηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο. «Περιμένουμε πλέον να δούμε ποιο θα είναι αυτό το μοντέλο, πού θα είναι το τίμημα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα αεροδρόμια λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ανάπτυξης για τις περιοχές που εξυπηρετούν.

Ο κ. Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital και Founding Partner της Concordia Healthcare Partners, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να δημιουργεί επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία ακόμη και μέσα σε συνθήκες κρίσης. «Σήμερα η χώρα έχει ανάγκη το χρήμα το οποίο χτίζει», ανέφερε, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες στην αμυντική τεχνολογία, οι εφαρμογές της οποίας επεκτείνονται και στην καθημερινή ζωή.

Ο κ. Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank, επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν την οικονομία με ανταγωνιστικά επιτόκια, προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις εγχώριες επιχειρήσεις. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη να διευρυνθεί η στήριξη προς τις μικρομεσαίες, σημειώνοντας ότι το επόμενο βήμα είναι «να φτιάξουμε περισσότερους μεγαλύτερους πελάτες στην Ελλάδα».

Ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Partner και Επικεφαλής Στρατηγικής, Επενδύσεων και Δημοσίου Τομέα της Grant Thornton, συνόψισε την κύρια ανησυχία των ξένων επενδυτών στη λέξη «προβλεψιμότητα». Όπως εξήγησε, πρωταρχικό ζήτημα αποτελούν οι αδειοδοτήσεις, οι χρήσεις γης και οι απαιτούμενες εγκρίσεις: «Και κυρίως, ποιοι είναι οι χρόνοι οι οποίοι απαιτούνται», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη ταχύτερων διαδικασιών.

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της ΠΕΦ, Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Medicines for Europe, ζήτησε κεντρική πολιτική απόφαση για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων μετά το ΤΑΑ μεταξύ κοινωνικών, αμυντικών και παραγωγικών δαπανών. Πρότεινε τη δημιουργία υπουργείου Βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας: «Η Ελλάδα να διαπραγματευτεί πάρα πολύ συγκεκριμένα τι θα πάρει για τη μεταποίηση».

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