Τ. Χατζηβασιλείου: Σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι δύσκολο να προβλέψουμε όλες τις προκλήσεις που θα διαχειριστεί η Ελληνική Προεδρία

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Ο GSI προχωρά βάσει του σχεδιασμού

Για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στο 9ο Athens Investment Forum, που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στη διεύρυνση της ΕΕ και στις προτεραιότητες για την ενέργεια και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το καλώδιο GSI προχωρά βάσει του σχεδιασμού, τονίζοντας ότι μόνη αρμόδια για έκδοση άδειας είναι η Ελλάδα.

Εθνικό στοίχημα η ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, χαρακτήρισε εθνικό στοίχημα, καθώς θα είναι η έκτη φορά που η χώρα αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο. Όπως υπογράμμισε, η προετοιμασία πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις. «Ποιος ηγέτης θα προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», αναρωτήθηκε ο κ. Χατζηβασιλείου, εκτιμώντας ότι τον ρόλο αυτό θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι ο ηγέτης της προεδρεύουσας χώρας καλείται να λειτουργεί ως γεφυροποιός μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ και ως διαχειριστής των πιθανών κρίσεων που θα ανακύψουν. «Σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, με πολέμους να μαίνονται και την ενεργειακή κρίση στο προσκήνιο, είναι δύσκολο να προβλέψουμε όλες τις προκλήσεις που θα κληθεί να διαχειριστεί η Ελληνική Προεδρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες: την αποτελεσματική προώθηση των ευρωπαϊκών νομοθετικών φακέλων, την επιτυχή διοργάνωση των Συνόδων στην Αθήνα και την επίτευξη ενότητας μεταξύ των κρατών-μελών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο Συνόδους Κορυφής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή περίπου 50 ηγετών, περίπου 30 υπουργικές συνόδους και τουλάχιστον 250 εκδηλώσεις.

Στις βασικές θεματικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ανθεκτικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση, η διεύρυνση της ΕΕ και η ασφάλεια στη θάλασσα, με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα λόγω της θέσης της στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία.

Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Κατά των οριζόντιων περικοπών η Ελλάδα

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο χαρακτήρισε ως «τον ελέφαντα στο δωμάτιο» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας τον συλλογικό στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026.

Η ελληνική θέση υποστηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς οριζόντιες περικοπές. Ο κ. Χατζηβασιλείου άσκησε κριτική στην πρόταση της ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία προβλέπει μείωση κατά 14% των πόρων για την ανταγωνιστικότητα, 14% για την άμυνα και 35% για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

«Είναι ψεύτικο το δίλημμα μεταξύ συνοχής και ανταγωνιστικότητας. Μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο, όπως έχει κάνει η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», τόνισε, εξηγώντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη διατήρηση των παραδοσιακών πολιτικών συνοχής, της αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής, παράλληλα με τη στήριξη των νέων προτεραιοτήτων, όπως είναι η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια.

Διεύρυνση της ΕΕ με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια

Η διεύρυνση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τη Διακήρυξη των Δελφών, καθώς και στη συνάντηση της ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, που συγκαλεί ο ΥΠΕΞ στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα θα ήθελε να υποδεχθεί τουλάχιστον ένα νέο κράτος-μέλος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Το Μαυροβούνιο βρίσκεται σήμερα σε πιο προχωρημένο στάδιο ενταξιακής πορείας, σε σχέση με τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Καλείται να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί. «Από το 2003, με την Ατζέντα Διεύρυνσης της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη διαδικασία», ανέφερε.

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Ενεργειακές διασυνδέσεις και ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά

Το ενεργειακό κόστος ανέδειξε ως κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας μέσω νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αναβάθμισης των δικτύων. Ως σημαντικά έργα για την περιοχή ανέφερε τον GSI και τον GREGY, που συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο και εντάσσεται στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, υποστήριξε τη σημασία της απλοποίησης των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δήλωσε υπέρμαχος του «28ού καθεστώτος», ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να μπορούν να δραστηριοποιούνται ευκολότερα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με χαμηλότερο διοικητικό κόστος.

Τέλος, έδωσε έμφαση στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων να κατευθύνεται σε επενδύσεις εντός της Ευρώπης, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την αναπτυξιακή δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ο σχεδιασμός προχωρά

Ερωτώμενος για το GSI, ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι το ερευνητικό σκάφος έχει ήδη ελλιμενιστεί στο Ηράκλειο και ότι η διαδικασία προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Διευκρίνισε ότι η Ελλάδα είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας και της NAVTEX, όπως ακριβώς προβλέπεται.

«Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όταν ολοκληρωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες θα εκδοθεί και η σχετική άδεια, αποκλειστικά από την Ελληνική Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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