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Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Πότε και ποια μέτρα θα προταθούν για την ενέργεια με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 14:42
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Την ανάγκη η ΕΕ να παράσχει στα κράτη μέλη την αναγκαία ευελιξία, όπως έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτηση του ο κ. Τσιόδρας αναφέρει:

Η έξαρση της τιμής της ενέργειας, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, επιβαρύνει σοβαρά τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας το κόστος ζωής και υπονομεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «η παρούσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των Κρατών Μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά».

Υπό το φως των ανωτέρω και σε συνέχεια των Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Προς ποια κατεύθυνση θα κινούνται τα μέτρα για την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και πόσο σύντομα θα παρουσιαστούν δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης;
  • Προτίθεται να παράσχει στα Κράτη Μέλη την αναγκαία ευελιξία, όπως έχει προτείνει η ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να εφαρμόσουν άμεσα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις;
  • Ποιες επιπρόσθετες πρωτοβουλίες εξετάζει με στόχο τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων;.
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