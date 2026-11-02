Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Πότε και ποια μέτρα θα προταθούν για την ενέργεια με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;

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Την ανάγκη η ΕΕ να παράσχει στα κράτη μέλη την αναγκαία ευελιξία, όπως έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτηση του ο κ. Τσιόδρας αναφέρει:

Η έξαρση της τιμής της ενέργειας, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, επιβαρύνει σοβαρά τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας το κόστος ζωής και υπονομεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «η παρούσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των Κρατών Μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά».

Υπό το φως των ανωτέρω και σε συνέχεια των Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, ερωτάται η Επιτροπή: