Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Στις 12/12 αναστέλλονται οι πληρωμές του ΔΑΠΕΕΠ για όσους δεν έχουν πιστοποιήσει τους μετρητές στα ιδιωτικά δίκτυα μέσης τάσης

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Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 08:56
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Με το άρθρο 57 του ν. 5261/2025 οι σταθμοί ΑΠΕ που συνδέονται μέσω ιδιωτικού δικτύου μέσης τάσης παίρνουν τη λειτουργική ενίσχυση από τον ΔΑΠΕΕΠ μόνο αν ο εκπρόσωπος του δικτύου καταθέσει φάκελο με πιστοποίηση των μετρητών από εγγεγραμμένο φορέα στον ΔΑΠΕΕΠ.

Για τα πάρκα που λειτουργούσαν πριν από τις 12.12.2025 η προθεσμία λήγει στις 12.12.2026, και μετά αναστέλλεται η ενίσχυση σε όλους τους κατόχους του δικτύου. Για όσα συνδέθηκαν μετά, ο νόμος ζητά τον φάκελο ήδη κατά τη σύνδεση, οπότε θεωρητικά η ενίσχυσή τους έχει ήδη ανασταλεί εφόσον δεν έχει υποβληθεί η πιστοποίηση, που είναι και το πιθανότερο σενάριο σχεδόν για όλα τα φωτοβολταϊκά.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή στις 31 Οκτωβρίου όχι μόνο δεν δίνει παράταση αλλά αντίθετα προστέθηκε μετά την διαβούλευση στο κατατεθειμένο νομοσχέδιο ότι αν ο φάκελος δεν κατατεθεί δύο μήνες μετά την αναστολή, προβλέπει διαγραφή του σταθμού από το μητρώο του ΔΑΠΕΕΠ και από τον πίνακα με τον οποίο εκπροσωπείται στην αγορά.

Το πρόβλημα φάνηκε από το Δεκέμβριο του 2025 που έγινε η ψήφιση του νόμου αφού οι εταιρείες πιστοποίησης φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμες, τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2026. Κάθε πάρκο έχει υλοποιηθεί με διαφορετικά δεδομένα και δεν ήταν ξεκάθαρο πώς θα γίνει η πιστοποίηση. Μόλις μετά τον καλοκαίρι άρχισαν σιγά σιγά οι πρώτες αναθέσεις. Οι εταιρείες πιστοποίησης είναι λίγες, τα έργα πάρα πολλά, και κάθε πιστοποίηση θέλει χρόνο. Αν δεν αλλάξει κάτι, ολόκληρα δίκτυα θα μείνουν χωρίς ενίσχυση για μια καθυστέρηση που δεν είναι δική τους, με άμεση επίπτωση και στα δάνεια.

Η ΕΠΑΦΗ ζητά παράταση της προθεσμίας κατά έξι μήνες, έως τις 12 Ιουνίου 2027, και για τα πάρκα που λειτουργούσαν πριν από τις 12.12.2025 και για όσα συνδέθηκαν μετά. Σε αυτό το διάστημα, καμία αναστολή της λειτουργικής ενίσχυσης. Αν μετά τους έξι μήνες ο φάκελος δεν έχει κατατεθεί, το πάρκο να μην παίρνει τη λειτουργική ενίσχυση μέχρι να κατατεθεί η πιστοποίηση, αλλά να συνεχίζει να πληρώνεται κανονικά από την αγορά, χωρίς καμία διαγραφή έως ότου κατατεθεί η πιστοποίηση. Η ρύθμιση χωράει στο νομοσχέδιο που συζητείται τώρα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι μετρήσεις πρέπει να πιστοποιούνται. Όταν όμως η διαδικασία ακόμη στήνεται και οι φορείς δεν προλαβαίνουν, η αναστολή πληρωμών σε ολόκληρα δίκτυα τιμωρεί τους παραγωγούς για μια καθυστέρηση που δεν είναι δική τους. Η παράταση είναι αναγκαία και πρέπει να δοθεί τώρα.»

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