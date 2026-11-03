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ΔΕΠΑ Εμπορίας: Έως το τέλος του 2026 η επενδυτική απόφαση για τη μονάδα της Λάρισας
Άννα Διανά
Τρίτη, 03/11/2026 - 08:04
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Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ισχύος 792 MW, που σχεδιάζει η ΔΕΠΑ Εμπορίας στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2030.

Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο, επισημαίνοντας ότι η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για καθετοποιημένη παρουσία στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η Clavenia Ltd με 38,5%, η EUSIF Larissa με 6,5% και η Volton με 10%. Για την κατασκευή του έργου έχει ήδη υπογραφεί, από τον περασμένο Αύγουστο, σύμβαση EPC, ενώ η μονάδα θα εξοπλιστεί με αεριοστρόβιλο της Mitsubishi.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης, η οποία ενδέχεται να συνδέεται και με τη νομοθετική πρωτοβουλία που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μεταβίβαση σημαντικού ποσοστού του ΔΕΣΦΑ σε εταιρεία που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση φαίνεται να παραπέμπει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυνατότητά της να εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση για τις επενδύσεις που σχεδιάζει.

Η νέα μονάδα της Λάρισας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ηλεκτροπαραγωγή. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συμμετοχή της στη μονάδα φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, καθώς και η επέκταση του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στον τομέα των ΑΠΕ, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 100 MW στα Φάρσαλα, με προγραμματισμένη ηλέκτριση στις αρχές του 2027. Στο ίδιο χρονικό διάστημα προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία επιπλέον 50 MW στην Κοζάνη, ενώ στα φωτοβολταϊκά πάρκα σχεδιάζεται και η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Σύμφωνα με τον κ. Ξιφαρά, ο στόχος για την επόμενη τριετία έως πενταετία είναι η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΠΑ Εμπορίας στις ΑΠΕ να αυξηθεί στο 1 GW, από 200 MW σήμερα, ενώ η θερμική παραγωγή να φθάσει τα 1,8 GW. «Μέσω των επενδύσεών μας, δημιουργούμε ζωτικό χώρο για την εταιρεία, υπεραξία για το Δημόσιο, και ανταγωνιστικές τιμές για τα νοικοκυριά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος και στις επιπτώσεις της κρίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging).

Όπως σημείωσε, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και πελάτες της ΔΕΠΑ, είχαν προχωρήσει εγκαίρως σε αντιστάθμιση κινδύνου, εξασφαλίζοντας τιμές φυσικού αερίου μεταξύ 26 και 30 ευρώ/MWh, όταν η τρέχουσα τιμή βρίσκεται στα 100 ευρώ/MWh. Ο κ. Ξιφαράς υποστήριξε ότι και οι μικρότερες επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιούν αντίστοιχα εργαλεία προστασίας από τις διακυμάνσεις των τιμών, αντί να αναζητούν κρατικές επιδοτήσεις όταν εκδηλώνεται μια ενεργειακή κρίση.

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