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Ισραήλ: Φόβοι ότι η σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή

Ισραήλ: Φόβοι ότι η σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή
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Πέμπτη, 23/07/2026 - 13:46
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Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Ριάντ να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με τη χρήση αμερικανικής τεχνολογίας και να εμπλουτίσει ουράνιο έχει τροφοδοτήσει φόβους στο Ισραήλ ότι θα ξεκινήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία, που χρειάζεται και πάλι την έγκριση του Κογκρέσου, ανακοινώθηκε χθες και έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους Σαουδάραβες να αναπτύξουν ένα πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών του Ισραήλ δεν έχουν έως τώρα σχολιάσει τη συμφωνία, που σύμφωνα με επικριτές θέτει σε κίνδυνο τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.

«Η πυρηνική συμφωνία που διαμορφώνεται με τη Σαουδική Αραβία, παρακάμπτοντας το Ισραήλ, είναι μια σοβαρή στρατηγική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά μας», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, που επιδιώκει να κυριαρχήσει έναντι του Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. «Ο πυρηνικός εμπλουτισμός σε σαουδαραβικό έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια περιφερειακή πυρηνική μάχη και μια επικίνδυνη απώλεια ελέγχου».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν δήλωσε ότι «το πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία θα καταλήξει σε πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε μια τρελή εξοπλιστική κούρσα σε όλη τη Μέση Ανατολή». Το Ισραήλ, που ευρέως θεωρείται ότι είναι η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή, πρέπει να αντιταχθεί στη συμφωνία και να ασκήσει πίεση στο Κογκρέσο να σταματήσει τη συμφωνία, δήλωσε.

Μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς είναι υπό εξέταση εδώ και χρόνια, κατά τη διάρκεια και της πρώτης διακυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αυτής του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, δεν έχει συναφθεί έως τώρα συμφωνία, εν μέρει λόγω των προειδοποιήσεων από οργανώσεις κατά της διάδοσης των πυρηνικών, που υποστηρίζουν ότι μπορεί να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία μια οδό για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Οι Ισραηλινοί ήλπιζαν επίσης ότι η όποια συμφωνία θα μπορούσε να έλθει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εξομάλυνσης σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, όπως προέβλεπε το σχέδιο Μπάιντεν.

«Δεν υπάρχει αξιωματούχος ασφαλείας που θα πει ότι η εισαγωγή πυρηνικών ικανοτήτων για ειρηνικούς σκοπούς στη Σαουδική Αραβία, χωρίς η κίνηση αυτή να εντάσσεται στην οικοδόμηση μιας μετριοπαθούς περιφερειακής συμμαχίας, είναι ένα βήμα που είναι καλό για την ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπένι Γκαντς, πρώην υπουργός Άμυνας.

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