Σ. Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μετά τις επιθέσεις

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Σ. Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μετά τις επιθέσεις
Τρίτη, 14/04/2026 - 09:50

Ο αγωγός που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από ανατολάς προς δυσμάς, κρίσιμος για την εξαγωγή αργού πετρελαίου σε μια περίοδο αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, είναι εκ νέου "σε κατάσταση λειτουργίας" έπειτα από επιθέσεις, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

«Ο ενεργειακός εξοπλισμός και ο αγωγός ανατολής-δύσης που υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις είναι και πάλι σε κατάσταση λειτουργίας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του εφοδιασμού», ανακοίνωσε το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειες σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει ότι επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έθεσε στο στόχαστρο στις 8 Απριλίου την εγκατάσταση αυτή, τoν Petroline, παρότι είχε τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ούτε η σαουδαραβική κυβέρνηση ούτε ο δημόσιος πετρελαϊκός κολοσσός, η Aramco, στην οποία ανήκει ο αγωγός, είχαν σχολιάσει τότε την πληροφορία.

Στις 9 Απριλίου το Ριάντ είχε παραδεχθεί ωστόσο ότι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από το Ιράν εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου είχαν προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και αποκόψει την ικανότητα παραγωγής πετρελαίου της χώρας. Αντλιοστάσιο του αγωγού είχε πληγεί.

Το Ιράν έχει θέσει κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της επικράτειάς του στις 28 Φεβρουαρίου.

Σήμερα, το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας υπογράμμισε πως έπειτα από εργασίες, η ικανότητα του αγωγού ανατολής-δύσης έχει «αποκατασταθεί πλήρως» για να φθάσει «περίπου τα επτά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιθέσεις είχαν μειώσει τη ροή του αγωγού «περίπου κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα».

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εξαγωγέας αργού, παράγει λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ο σαουδαραβικός Petroline αποδείχθηκε σωσίβιο ζωτικής σημασίας για την οικονομία στην διάρκεια του πολέμου, καθώς αυτό το δίκτυο των 1.200 χιλιομέτρων συνδέει δύο πλωτές διαδρομές που είναι απαραίτητες για το διεθνές εμπόριο, τον Κόλπο στα ανατολικά και την Ερυθρά Θάλασσα δυτικά.

Το Ιράν έχει αποκλείσει ουσιαστικά από την αρχή του πολέμου τα Στενά του Ορμούζ από όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογονανθράκων, και το άνοιγμα εκ νέου αυτής της θαλάσσιας διαδρομής μετά την κατάπαυση του πυρός παραμένει αβέβαιο.

Ο Petroline, που ολoκληρώθηκε στα χρόνια του 1980 εν μέσω διαταραχής στον Κόλπο λόγω του πολέμου Ιράν-Ιράκ, είχε κατασκευαστεί ως στρατηγική λύση διάσωσης προκειμένου να παρακαμφθούν τα στενά σε περίπτωση αποκλεισμού αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Ιράν: Εντός 2 μηνών η αποκατάσταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις διύλισης και διανομής πετρελαίου
Ιράν: Εντός 2 μηνών η αποκατάσταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις διύλισης και διανομής πετρελαίου 14 Απριλίου 2026
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα 14 Απριλίου 2026
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Η κρίση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέους κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
