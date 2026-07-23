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Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
Newsroom
Πέμπτη, 23/07/2026 - 09:47
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Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο Σαουδάραβας ομόλογος του, ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, η συμφωνία «παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ριάντ και «συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας», διατηρώντας υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ στην πυρηνική τεχνολογία για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση «να ενισχύσουμε τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και να διασφαλίσουμε την ευημερία στο εσωτερικό και την ασφάλεια των συμμάχων μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.

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