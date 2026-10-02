Πετρέλαιο: Υποχώρηση των τιμών καθώς η αγορά περιμένει την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς η αγορά περιμένει την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες συνέρχονται σήμερα για να συζητήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Στις 09.55 GMT (12.55 ώρα Ελλάδος), η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούσε κατά 2,65% στα 99,60 δολάρια ανά βαρέλι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το αμερικανικό West Texas Intermediate παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε κατά 3,77% στα 89,37 δολάρια/βαρέλι.

Η τιμή πρατηρίου του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ενωση έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με την σύνθεση των στοιχείων κάθε χώρας.

Το σοκ στις τιμές των καυσίμων μπορεί να γίνει μεγαλύτερο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν την απειλή τους με την επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών του ντίζελ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση επί της κυβέρνησης Τραμπ για μία, έστω πρόσκαιρη, μείωση στο εσωτερικό των ΗΠΑ της τιμής του ντίζελ που χρησιμοποιείται κυρίως στον αγροτικό τομέα και στην κίνηση των φορτηγών.

Μία απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ θα αύξανε τις τιμές στις εισαγωγούς χώρες και θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις επί των τιμών άλλων διυλισμένων προϊόντων στο εσωτερικό των ΗΠΑ σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Η εναλλακτική για τον Λευκό Οίκο λύση, η άσκηση πίεσης επί των ευρωπαϊκών χωρών για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

«Η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση να ρίξει στην αγορά μέχρι και 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ κατά την διάρκεια των έξι προσεχών μηνών», σύμφωνα με τον Arne Lohmann Rasmussen, αναλυτή του Global Risk Management.

Στις Βρυξέλλες, διεξάγεται σύσκεψη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των 27 κρατών μελών για τον εναρμονισμό των θέσεων των Ευρωπαίων για το θέμα μετά την νυκτερινή τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα.

Παράλληλα, οι προερχόμενες από την Μέση Ανατολή εξαγωγές αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδα, αλλά η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ είναι περισσότερο ακινητοποιημένη από ποτέ, σύμφωνα με τον αναλυτή της SEB Erik Meyersson.

Οι αναλυτές ανησυχούν για το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών και την εκδήλωση επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο.