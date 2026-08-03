ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/08/2026 - 15:30
Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/08/2026 - 15:29
Στήριξη 60 εκατ. ευρώ στην ακτοπλοΐα με φόντο το υψηλό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 15:20
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:39
Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:09
ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 13:43
Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 13:11
ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 12:42
Ν. Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το ΕΠΔΑΜ 2021-2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 12:10
AKTOR: Στο 20,31% η συμμετοχή της Castellano μετά την αύξηση κεφαλαίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/08/2026 - 11:43
Ενεργές εστίες παραμένουν το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 11:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι εκλογές προστίθενται στους παράγοντες που διαμορφώνουν τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 11:33
Παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη στη Βουλή για το εκρηκτικό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:51
Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 10:34
Πέτη Πέρκα: Η κλιματική κρίση είναι εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:27
ΗΡΩΝ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:22
Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 08:51
Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 08:33
Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/08/2026 - 08:10
To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/07/2026 - 15:46
Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 15:22
Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 14:50
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 14:29
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:39
Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:05
Η Eldorado Gold ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 12:11
ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 11:58

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 15:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, η οποία ωστόσο έχει διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές.

Γύρω στις 12:15 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, σημείωσε πτώση κατά 4,59% στα 83,89 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Σεπτεμβρίου, υποχώρησε κατά 5,57% στα 79,95 δολάρια.

Αφότου απείλησε να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ακυρώνει τη σχεδιαζόμενη επίθεση και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο. «Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε υπό μορφή διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας απλά ότι οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του διασυνδετήριου αγωγού IGB
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του διασυνδετήριου αγωγού IGB 31 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)

Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 5% και πλέον εξαιτίας ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα - Το πετρέλαιο περί τα 100 δολάρια το βαρέλι
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα - Το πετρέλαιο περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ο Ντ. Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντ. Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν