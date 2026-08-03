ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/08/2026 - 15:30
Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/08/2026 - 15:29
Στήριξη 60 εκατ. ευρώ στην ακτοπλοΐα με φόντο το υψηλό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 15:20
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:39
Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:09
ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 13:43
Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 13:11
ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 12:42
Ν. Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το ΕΠΔΑΜ 2021-2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 12:10
AKTOR: Στο 20,31% η συμμετοχή της Castellano μετά την αύξηση κεφαλαίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/08/2026 - 11:43
Ενεργές εστίες παραμένουν το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 11:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι εκλογές προστίθενται στους παράγοντες που διαμορφώνουν τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 11:33
Παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη στη Βουλή για το εκρηκτικό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:51
Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 10:34
Πέτη Πέρκα: Η κλιματική κρίση είναι εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:27
ΗΡΩΝ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:22
Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 08:51
Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 08:33
Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/08/2026 - 08:10
To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/07/2026 - 15:46
Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 15:22
Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 14:50
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 14:29
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:39
Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:05
Η Eldorado Gold ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 12:11
ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 11:58

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα

Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 14:09
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Γενική διακοπή της ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κούβα τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Η Unión Eléctrica (UNE) ανέφερε μέσω X ότι στις 22:43 (τοπική ώρα· 05:43 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα όλη η νήσος της Καραϊβικής --η οποία υφίσταται από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ-- να βυθιστεί στο σκοτάδι, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, της Αβάνας.

Η Κούβα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πέντε χρόνια, υφίσταται συχνά διακοπές ρεύματος, γενικές ή μερικές, λόγω των πεπαλαιωμένων υποδομών του δικτύου της και της έλλειψης καυσίμων τους τελευταίους μήνες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και περιέπλεξε πολύ τον εφοδιασμό με καύσιμα των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεών της και των γεννητριών, που κατά κανόνα λειτουργούν με εισαγόμενο πετρέλαιο ντίζελ.

Ήδη το βράδυ του Σαββάτου είχε σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε πέντε επαρχίες. Η παροχή αποκαταστάθηκε χθες, πριν από τη νέα διακοπή.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026 03 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας

Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα

Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Καταιγίδα Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό στη Γαλλία και τη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ

Καταιγίδα Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό στη Γαλλία και τη Βρετανία