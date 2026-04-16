Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31

ΚΟΣΜΟΣ

Πέμπτη, 16/04/2026 - 14:09

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο αν βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα, κάτι που αποφάσισε για να αμβλυνθεί η ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το υπουργείο του ανακοίνωσε την προηγουμένη την ίδια απόφαση για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας και του Ιράν για να μειώσει τα έσοδα των κυβερνήσεών τους. Στην περίπτωση της Μόσχας, πρόκειται για μέτρο τιμωρίας για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022· σε αυτή του Ιράν, για τη συνέχιση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και τη χρηματοδότηση κινημάτων όπως για παράδειγμα η Χεζμπολά του Λιβάνου.

Τον Μάρτιο όμως η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινές «άδειες» ώστε να μπορεί να πωληθεί πετρέλαιο από τις δυο χώρες που βρισκόταν στη θάλασσα, ώστε να επιβραδυνθεί η ραγδαία άνοδος των τιμών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

