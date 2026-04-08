Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 13:33

Το διυλιστήριο NORSI, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, διέκοψε τη λειτουργία του στις 5 Απριλίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου θα επιφέρει περαιτέρω αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, ο οποίος έχει πληγεί από τις συνεχόμενες ουκρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά των μεγάλων τερματικών σταθμών εξαγωγής πετρελαίου στην Μαύρη Θάλασσα και την Θάλασσα της Βαλτικής.

Οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει την Κυριακή ότι στο διυλιστήριο NORSI προκλήθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Νίζνι Νόβγκοροντ, ο Γκλεμπ Νικίτιν, δήλωσε ότι δύο εγκαταστάσεις στην μονάδα επλήγησαν και ότι ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές κατά την διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης, η πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil δεν έχει προβεί σε προσφορές πώλησης πετρελαίου, ντίζελ ή μαζούτ από το διυλιστήριο που βρίσκεται 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πηγές του κλάδου δήλωσαν σήμερα ότι οι προμήθειες ενδέχεται να ανασταλούν έως το τέλος του μήνα.

Η Lukoil δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Το διυλιστήριο NORSI που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βενζίνης, μπορεί να επεξεργαστεί 16 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ετησίως ή περίπου 320.000 βαρέλια ημερησίως.

ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες 08 Απριλίου 2026

