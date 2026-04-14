Η κρίση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέους κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Η κρίση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέους κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές

Θανάσης Κουκάκης
Τρίτη, 14/04/2026 - 08:06

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές και αναδεικνύει νέους κινδύνους για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες και η μεταβλητότητα στις αγορές κεφαλαίου δημιουργούν ένα ολοένα πιο εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς αγορές έχουν απορροφήσει μέχρι στιγμής τους κραδασμούς χωρίς να εμφανιστούν σοβαρές δυσλειτουργίες, οι πιέσεις αυξάνονται σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον υψηλού χρέους και αυξημένων αποτιμήσεων.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική συγκυρία είχε εισέλθει στο 2026 με ισχυρές επιδόσεις, καθώς οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων κινούνταν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι χρηματοδοτικές συνθήκες παρέμεναν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Ωστόσο, το ξέσπασμα των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεση αναταραχή: οι μετοχικές αγορές υποχώρησαν, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και η μεταβλητότητα ενισχύθηκε αισθητά, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας μεταφέρεται πλέον άμεσα στις πληθωριστικές προσδοκίες, με αποτέλεσμα τα επιτόκια και οι αποδόσεις να κινούνται ανοδικά τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και αυξάνει το κόστος δανεισμού για κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το δημόσιο χρέος, ιδιαίτερα σε οικονομίες που εισέρχονται στη νέα περίοδο αναταράξεων με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο και επίμονα ελλείμματα. Οι αναδυόμενες αγορές θεωρούνται πιο εκτεθειμένες, καθώς εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από διεθνείς ροές κεφαλαίων και παραμένουν ευάλωτες σε απότομες αλλαγές του επενδυτικού κλίματος.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου η μόχλευση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε μοχλευμένα ETFs, private credit και παράγωγα έχουν διογκωθεί αισθητά από το 2015, ενώ ο δανεισμός των hedge funds έχει εκτοξευθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναγκαστικών ρευστοποιήσεων σε περίπτωση νέας ισχυρής αναταραχής.

Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
Ιράν: Εντός 2 μηνών η αποκατάσταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις διύλισης και διανομής πετρελαίου 14 Απριλίου 2026
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Σ. Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μετά τις επιθέσεις
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
