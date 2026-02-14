To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών

Όσο οι κανόνες παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται σωστά, οι καταναλωτές διατηρούν ένα σημαντικό εργαλείο για πιο έξυπνες και συμφέρουσες αγορές.

Πάρα τα αρχικά σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα Energy Star, που εδώ και δεκαετίες βοηθά τους καταναλωτές στην επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, θα παραμείνει σε ισχύ.

Για τα νοικοκυριά, η εξέλιξη αυτή έχει κυρίως πρακτική σημασία: επηρεάζει άμεσα το ύψος των λογαριασμών ρεύματος, την ποιότητα των συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση.

Το Energy Star είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης που λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA). Η σήμανσή του σε προϊόντα - από ψυγεία και πλυντήρια μέχρι κλιματιστικά και τηλεοράσεις - δείχνει ότι αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Με απλά λόγια, πιστοποιεί πως οι συσκευές καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα για την ίδια δουλειά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομεί περίπου 450 δολάρια τον χρόνο επιλέγοντας πιστοποιημένες συσκευές.

Για τον καταναλωτή, το βασικό όφελος είναι διπλό: χαμηλότεροι λογαριασμοί και μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά. Η σήμανση λειτουργεί ως εύκολος οδηγός μέσα σε μια αγορά γεμάτη τεχνικές προδιαγραφές που συχνά προκαλούν σύγχυση. Αντί να συγκρίνει κανείς μόνος του κιλοβατώρες και δείκτες απόδοσης, μπορεί να βασιστεί σε ένα ενιαίο, αναγνωρίσιμο πρότυπο.

Η διατήρηση της χρηματοδότησης του προγράμματος από το Κογκρέσο - και μάλιστα με ελαφρά αυξημένο κονδύλι σε σχέση με πέρυσι - είναι αναμφισβήτητα ένα καλό νέο, αν και υπάρχουν ανησυχίες για το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας συρρικνωμένης EPA, με λιγότερο προσωπικό και περιορισμένους πόρους.

Πέρα από το Energy Star, ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές και σε άλλα υποχρεωτικά πρότυπα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν το κατώτατο επίπεδο απόδοσης που πρέπει να πληροί μια συσκευή για να πωλείται νόμιμα. Αν αποδυναμωθούν ή καταργηθούν, οι καταναλωτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με φθηνότερα μεν προϊόντα, αλλά ακριβότερα στη χρήση τους λόγω αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρότυπα αυτά «εξοικονομούν αθόρυβα χρήματα» κάθε χρόνο, χωρίς ο καταναλωτής να το αντιλαμβάνεται άμεσα. Η κατάργησή τους θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο που τα δίκτυα ήδη πιέζονται από νέες ανάγκες, όπως τα κέντρα δεδομένων και η ηλεκτροκίνηση.

Για τα νοικοκυριά, το πρακτικό συμπέρασμα είναι σαφές: η ενεργειακή απόδοση δεν είναι απλώς περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και οικονομικό.Η ύπαρξη σαφών και αξιόπιστων προτύπων βοηθά στην αποφυγή «κρυφών» εξόδων στους λογαριασμούς ρεύματος και προστατεύει από την εισαγωγή λιγότερο αποδοτικών προϊόντων στην αγορά.

Πηγή: Associated Press