Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/02/2026 - 08:17
To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ
14/02/2026 - 08:18
Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 15:30
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53

To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 14/02/2026 - 08:18

Όσο οι κανόνες παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται σωστά, οι καταναλωτές διατηρούν ένα σημαντικό εργαλείο για πιο έξυπνες και συμφέρουσες αγορές.

Πάρα τα αρχικά σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα Energy Star, που εδώ και δεκαετίες βοηθά τους καταναλωτές στην επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, θα παραμείνει σε ισχύ.

Για τα νοικοκυριά, η εξέλιξη αυτή έχει κυρίως πρακτική σημασία: επηρεάζει άμεσα το ύψος των λογαριασμών ρεύματος, την ποιότητα των συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση.

Το Energy Star είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης που λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA). Η σήμανσή του σε προϊόντα - από ψυγεία και πλυντήρια μέχρι κλιματιστικά και τηλεοράσεις - δείχνει ότι αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Με απλά λόγια, πιστοποιεί πως οι συσκευές καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα για την ίδια δουλειά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομεί περίπου 450 δολάρια τον χρόνο επιλέγοντας πιστοποιημένες συσκευές.

Για τον καταναλωτή, το βασικό όφελος είναι διπλό: χαμηλότεροι λογαριασμοί και μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά. Η σήμανση λειτουργεί ως εύκολος οδηγός μέσα σε μια αγορά γεμάτη τεχνικές προδιαγραφές που συχνά προκαλούν σύγχυση. Αντί να συγκρίνει κανείς μόνος του κιλοβατώρες και δείκτες απόδοσης, μπορεί να βασιστεί σε ένα ενιαίο, αναγνωρίσιμο πρότυπο.

Η διατήρηση της χρηματοδότησης του προγράμματος από το Κογκρέσο - και μάλιστα με ελαφρά αυξημένο κονδύλι σε σχέση με πέρυσι - είναι αναμφισβήτητα ένα καλό νέο, αν και υπάρχουν ανησυχίες για το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας συρρικνωμένης EPA, με λιγότερο προσωπικό και περιορισμένους πόρους.

Πέρα από το Energy Star, ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές και σε άλλα υποχρεωτικά πρότυπα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν το κατώτατο επίπεδο απόδοσης που πρέπει να πληροί μια συσκευή για να πωλείται νόμιμα. Αν αποδυναμωθούν ή καταργηθούν, οι καταναλωτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με φθηνότερα μεν προϊόντα, αλλά ακριβότερα στη χρήση τους λόγω αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρότυπα αυτά «εξοικονομούν αθόρυβα χρήματα» κάθε χρόνο, χωρίς ο καταναλωτής να το αντιλαμβάνεται άμεσα. Η κατάργησή τους θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο που τα δίκτυα ήδη πιέζονται από νέες ανάγκες, όπως τα κέντρα δεδομένων και η ηλεκτροκίνηση.

Για τα νοικοκυριά, το πρακτικό συμπέρασμα είναι σαφές: η ενεργειακή απόδοση δεν είναι απλώς περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και οικονομικό.Η ύπαρξη σαφών και αξιόπιστων προτύπων βοηθά στην αποφυγή «κρυφών» εξόδων στους λογαριασμούς ρεύματος και προστατεύει από την εισαγωγή λιγότερο αποδοτικών προϊόντων στην αγορά.

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 08:18

