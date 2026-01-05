Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο

Η ετικέτα που θα σας πείσει ότι αυτή είναι η πιο οικονομική συσκευή που μπορείτε να επιλέξετε.

Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών μας παρέχει, κατά τρόπο απλό και κατανοητό, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υπό μορφή εικονογραμμάτων σε ετικέτα, που είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, και η οποία υποχρεωτικά συνοδεύει τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση σε όλα τα κράτη μέλη της EE, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε τις ενδείξεις Α, Α+, Α++, ενώ πλέον έχουμε επιστρέψει στην σήμανση από το A έως G.

Υπάρχει όμως ένα ακόμη σήμα, που συνοδεύει μόνο τις πιο οικονομικές συσκευές - στην Ελλάδα κυρίως τις πιο οικονομικές συσκευές γραφείου, όπως οθόνες, Η/Υ, εκτυπωτές, laptops κ.ά.

Πρόκειται για το ENERGY STAR,ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο που υποδεικνύει ότι μια ηλεκτρική συσκευή πληροί αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες για να βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα ή την απόδοσή τους.

Οι συσκευές που φέρουν το σήμα ENERGY STAR, όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, λαμπτήρες και υπολογιστές, καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις συμβατικές.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων που επηρεάζουν το περιβάλλον.

Επιπλέον, το σήμα βοηθά στη λήψη πιο ενημερωμένων και βιώσιμων επιλογών κατά την αγορά νέων συσκευών, καθώς παρέχει μια αξιόπιστη ένδειξη ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η σημασία του ENERGY STAR όμως ξεπερνά το οικονομικό όφελος. Προωθεί έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής, ενθαρρύνοντας τη συνειδητή χρήση της ενέργειας στο σπίτι και στην εργασία.

Επιλέγοντας προϊόντα με αυτό το σήμα, οι καταναλωτές συμβάλλουν σε έναν καθαρότερο πλανήτη και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα και άνεση που προσφέρουν οι συσκευές υψηλής απόδοσης.