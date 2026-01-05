Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο

Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 06:55

Η ετικέτα που θα σας πείσει ότι αυτή είναι η πιο οικονομική συσκευή που μπορείτε να επιλέξετε.

Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών μας παρέχει, κατά τρόπο απλό και κατανοητό, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υπό μορφή εικονογραμμάτων σε ετικέτα, που είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, και η οποία υποχρεωτικά συνοδεύει τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση σε όλα τα κράτη μέλη της EE, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε τις ενδείξεις Α, Α+, Α++, ενώ πλέον έχουμε επιστρέψει στην σήμανση από το A έως G.

energeiaki-klasi.jpg

Υπάρχει όμως ένα ακόμη σήμα, που συνοδεύει μόνο τις πιο οικονομικές συσκευές - στην Ελλάδα κυρίως τις πιο οικονομικές συσκευές γραφείου, όπως οθόνες, Η/Υ, εκτυπωτές, laptops κ.ά.

Πρόκειται για το ENERGY STAR,ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο που υποδεικνύει ότι μια ηλεκτρική συσκευή πληροί αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες για να βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα ή την απόδοσή τους.

Οι συσκευές που φέρουν το σήμα ENERGY STAR, όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, λαμπτήρες και υπολογιστές, καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις συμβατικές.

ener.JPG

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων που επηρεάζουν το περιβάλλον.

Επιπλέον, το σήμα βοηθά στη λήψη πιο ενημερωμένων και βιώσιμων επιλογών κατά την αγορά νέων συσκευών, καθώς παρέχει μια αξιόπιστη ένδειξη ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η σημασία του ENERGY STAR όμως ξεπερνά το οικονομικό όφελος. Προωθεί έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής, ενθαρρύνοντας τη συνειδητή χρήση της ενέργειας στο σπίτι και στην εργασία.

Επιλέγοντας προϊόντα με αυτό το σήμα, οι καταναλωτές συμβάλλουν σε έναν καθαρότερο πλανήτη και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα και άνεση που προσφέρουν οι συσκευές υψηλής απόδοσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 06:55

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος 02 Ιανουαρίου 2026
Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού 05 Ιανουαρίου 2026
Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;

Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος

ΔΕΗ: Οι συνέργειες με την Κωτσόβολος και η προετοιμασία για τα νέα προγράμματα Εξοικονόμησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Οι συνέργειες με την Κωτσόβολος και η προετοιμασία για τα νέα προγράμματα Εξοικονόμησης

Νέα έκθεση της Schneider Electric: Ο εξηλεκτρισμός μπορεί να εξοικονομήσει στην Ευρώπη 250 δισ. ευρώ ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα έκθεση της Schneider Electric: Ο εξηλεκτρισμός μπορεί να εξοικονομήσει στην Ευρώπη 250 δισ. ευρώ ετησίως

SIEMENS και SIDENOR: Εξοικονόμηση ενέργειας 46% στο αντλητικό συγκρότημα του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

SIEMENS και SIDENOR: Εξοικονόμηση ενέργειας 46% στο αντλητικό συγκρότημα του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης